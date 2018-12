Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la Satu Mare vor avea loc o serie de manifestari dedicate sarbatorii nationale. Suita de evenimente incepe la ora 11.00, cu depuneri de coroane la busturile lui Iuliu Maniu si Ion I. C. Bratianu, apoi continua cu ceremonialul de la statuia lui Vasile Lucaciu. Iata…

- O zi insorita, dar cu cateva grade bune sub pragul inghetului si cu foarte multe emotii frumoase in randul celor care iau parte la Parada militara de Centenar. La eveniment participa Klaus Iohannis, presedintii Senatului si ai Camerei – Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila,…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a trecut peste incidentul de anul trecut, cand nu a fost lasata sa participe la parada militara de 1 decembrie, iar anul acesta va fi la Arcul de Triumf de Ziua Nationala a Romaniei, informeaza Mediafax.Potrivit telekomsport.ro, Simona, care se afla in tara…

- Parada militara de la Alba Iulia ce va fi organizata in 1 decembrie 2018 va fi una impresionanta. Pe langa cei circa 2.000 de militari de la MApN si MAI, vor defila mijloace de tehnica militara si, daca vremea va permite, spatiul aerian va fi strabatut de avioane.

- Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" in colaborare cu Consulatul German, Institutia Prefectului, autoritatile publice locale si Mitropolia Ardealului organizeaza, luni, 19 noiembrie, la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Padurea Dumbrava, o ceremonie de depuneri de coroane si jerbe de flori…

- Locurile de cazare de la hotelurile si pensiunile din Alba Iulia si imprejurimi sunt epuizate in in proporție de 100%. Preturile au crescut foarte mult in ultimele luni, in conditiile in care autoritatile se asteapta la participarea unui numar impresionant de oameni: peste 100.000. Criza de spatii de…

- Flarari imense au cuprins, in aceasta noapte, Hotelul Roma din Timisoara. Pompierii au intervenit de urgenta ca sa stinga incendiul care a cuprins intreaga cladire. Hotelul se afla pe strada Alexandru Vaida – Voievod nr. 4. Primele informatii ale pompierilor arata ca flacarile au ajuns la acoperisul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, zona Scolii Spectrum. Din primele informatii un motociclist a fost implicat in accident. Potrivit SAJ Constanta, victima a fost diagnosticata cu traumatism umar stang, membru inferior stang sold, genunchi,…