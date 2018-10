Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 17:30: Conform cifrelor Biroului Electoral Central, pana la ora 16:00, au votat 3,35% dintre bacauani, 20.288 de persoane. La aceeași ora, la nivel național, prezenta la vot era de 3,78%. UPDATE: Potrivit raportarii Biroului Electoral... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Urna mobila a fost folosita, pana la ora 13.00, de 5.752 alegatori, cei mai multi dintre acestia fiind in judetul Dolj. Aici au votat, prin intermediul urnei mobile, 769 de persoane. In schimb, in judetele Brasov, Covasna, Maramures si Tulcea nicio persoana nu a solicitat urna mobila.

- UPDATE La orele 13.00, procentajul prezentei la vot in judetul Vaslui era de 1,90 %, adica din totalul de 409 387 de alegatori s-au prezentat la urne doar 7.789. Pe municipii situatia se prezinta astfel: Vaslui – cea mai slaba prezenta la vot este la Sectia 11, unde din 3.378 de votanti s-au prezentat…

- UPDATE: Potrivit raportarii Biroului Electoral Central, pana la ora 13:00, au votat 2,32% dintre bacauani, adica puțin peste 14.000 de persoane. La aceeași ora, la nivel național, prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei era de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La nivel national, în mediul urban au votat 100.860 de persoane, iar în mediul rural - 77.081. Potrivit BEC, în Bucuresti au votat 0,85% dintre alegatori. Cea mai mare prezenta este în judetul Bihor: 1,61%, Dâmbovita - 1,35% si Caras Severin - 1,35%.…

- POZNA… Sectia de votare numarul 67 din Barlad le-a deschis usa mai tarziu votantilor la Referendum, fata de toate celelalte sectii din judet. Presedintele, cel care detinea si cheia cu care se putea intra in cladire, a ajuns cu 50 de minute minute mai tarziu, intrucat, le-a spus el colegilor care il…

- Opt cetateni din Republica Moldova au fost la un pas de moarte noaptea trecuta in judetul Vaslui. Microbuzul cu care mergeau catre casa a fost acrosat de trenul Inter-Regio Iasi-Bucuresti, in apropiere de Gara Rosiesti. Doua persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri. Alti 4 pasageri au fost tratati…

- Sapte persoane, printre care si o femeie insarcinata, au ajuns in noaptea de marti spre miercuri la spital, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in localitatea Muntenii de Jos din judetul Vaslui.