- Un incendiu s-a produs duminica spre luni noaptea, la o cabana din satul Baba, comuna Horea. Pentru stingerea flacarilor pompierii din Campeni au intervenit cu 3 autospeciale și o ambulanța SMURD. Duminica noapte, in jurul orei 1:30, un incendiu s-a produs la o cabana din satul Baba, comuna Horea.…

- Trei persoane au fost ranite, intre care doua grav, sambata, la ieșire din Luduș spre Targu Mureș, din cauza unui șofer ce conducea o mașina inmatriculata in Alba, care a patruns pe contrasens, intr-o curba, din cauza carosabilului umed, și a intrat intr-un autotractor. Victimele sunt din autoturism.…

- Cauza probabila a incendiului puternic care a izbucnit, luni dimineata, la o ferma din localitatea Tichilesti, afectata de virusul pestei porcine africane, eveniment in urma caruia 1.700 de porci au murit prin ardere sau asfixiere, a fost un scurtcircuit la instalatia electrica, potrivit informatiilor…

- Stația de pompieri Campeni a intervenit vineri, 17 august 2018, in localitatea Prelunca, comuna Horea, pe strada Principala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șira de fan. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars aproximativ…

- Incendiul puternic la un service auto de la intrarea in Paulesti, judetul Prahova, in urma caruia opt masini au fost distruse si trei au fost avariate, a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

- Traficul rutier este ingreunat pe DN 74, la kilometrul 31+300 de metri, in zona localitații Matisești comuna Horea, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil. Potrivit IPJ Alba, se circula cu dificultate pe DN 74 in zona Matișești comuna Horea, la kilometrul 31+300 de metri, din cauza aluviunilor ajunse…

- Traficul rutier pe DN 74 se desfașoara cu dificultate la kilometrul 31+300 de metri, in apropierea satului Matisești comuna Horea, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil. In urma aluviunilor aduse pe carosabil traficul pe DN 74 in apropiere de satul Matișești comuna Horea la kilometrul 31+300 de…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa-amiaza la o casa din localitatea Boz, comuna Doștat. Potrivit ISU Alba, Garda Sebeș intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și 9 subofițeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Boz, comuna Doștat. Revenim…