- Doi senatori americani, un republican si un democrat, au anuntat miercuri o propunere ce vizeaza sanctionarea foarte severa a Turciei in cazul in care aceasta nu isi retrage armata din Siria, in urma operatiunii sale aflata in curs impotriva fortelor kurde din nord-estul Siriei, informeaza AFP.…

- Avioane turce au bombardat miercuri intensiv cel putin patru orase din nordul Siriei si cel putin doi civili au fost ucisi si alti doi raniti in timpul acestor bombardamente intr-un sat la vest de Ras al-Ain, regiune de la frontiera de nord a Siriei, a anuntat o alianta a combatantilor kurzi si arabi,…

- Cel putin 11 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri in cursul ofensivei armatei turce asupra fortelor kurde din nord-estul Siriei, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului, transmite AFP. Doua din victime si-au pierdut viata in tirurile…

- SUA nu sustin ofensiva pe care Turcia intentioneaza sa o desfasoare in nordul Siriei si armata americana nu o va sprijini in vreun fel, a anuntat luni Pentagonul, potrivit Reuters si AFP. ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune…

- Directorul spitalului local Al Jomhouri a afirmat ca 13 persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, care lupta alaturi de fortele guvernamentale impotriva rebelilor houthi sustinuti politic de Iran.Postul de televiziune Al Masirah, apropiat…

- Alunecarile de teren au ingropat cinci case in satul Satyavati, din districtul Gulmi, a declarat inspectorul de politie Rabindra Khadka."Am recuperat sase cadavre. Sase persoane inca lipsesc", a precizat el pentru DPA, adaugand ca satul s-a confruntat cu ploi abundente in noaptea de luni…

- Cel putin noua civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in raiduri ale regimului asupra provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul…