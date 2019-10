Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura 2019. Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, in plenul Camerelor reunite, la dezbaterea motiunii de cenzura, ca vede in sala aceiasi ”politicieni amatori” care nu s-au schimbat prea mult in ultimele luni”, care nu au inteles ca nu pot da jos Guvernul daca merg ”cu temele nefacute”.…

- Ziarul Unirea ASTAZI: Guvernul Dancila, fata in fata cu motiunea, dezbatuta si votata in Parlament Va fi sau nu va mai fi guvernul Dancila de astazi? Paralmentarii sunt chemați sa dea raspunsul la aceasta intrebare, prin votul asupra moțiunii de cenzura. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca saptamana viitoare va merge cu remanierea in Parlament, in cazul in care nu trece motiunea de cenzura de joi. Premierul a afirmat ca alegerile prezidentiale se joaca la motiunea de cenzura, relateaza news.ro.

- Motiunea de cenzura se va dezbate si se va vota in Parlament joia viitoare, au decis Birourile permanente reunite ale Parlamentului. Anuntul a fost facut de liderul PRO Romania, Victor Ponta. El a precizat...

- Decizie de ultima ora in Parlament, dupa o ședința fulger a liderilor grupurilor politice. Moțiunea de cenzura va fi citita luni și votata joia viitoare.

- Lovitura in Parlament. Programul adoptat in plenurile reunite ale Camerelor, in care se prevedea ca moțiunea de cenzura va fi citita astazi și votata sambata a picat la vot.Citește și: Informație INCENDIARA - De ce s-a INTERNAT, de fapt, Gheorghe Dinca la Psihiatrie "Acum s-a terminat,…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, susține ca moțiunea de cenzura nu va fi votata, sambata, așa cum a programat majoritatea PSD votul din Parlament. Ponta susține ca nu va fi asigurat cvorumul, sambata, iar moțiunea se va vota luni.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Premierul Viorica Dancila nu se grabește sa vina in Parlament sa ceara un vot de incredere pentru remaniere, inainte ca senatorii și deputații sa voteze moțiunea de cenzura. Decizia s-a luat in Comitetul Executiv al PSD, intrunit dupa decizia CCR privind miniștrii interimari.