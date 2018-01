Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor care va asigura funcționarea guvernului pana cand PSD va numi o alta persoana, dupa demisia lui Mihai Tudose. Presedintele...

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Președintele Klaus Iohannis va anunța ca interimar în aceasta perioada va fi Mihai Tudose. Șerful statului va susține o declarație de presa, în contextul în care PSD își schimba pentru a doua oara premierul într-un singur an. Mihai Tudose și-a anunțat demisia,…

- NEWS ALERT Presedintele il respinge pe Paul Stanescu ca premier interimar. Ce alte nume se vehiculeaza- surse Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului.…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. Acestas ar fi refuzat insa ca vicepremierului Paul Stanescu sa preia functia de prim-ministru interimar. Surse au declarat ca seful statului ar fi, insa,…

- Presedintele Klaus Iohannis nu il vrea prim ministru interimar pe vicepremierul Paul Stanescu. In schimb, potrivit informatiilor Digi24, premier interimar ar urma sa fie Mihai Fifor, ministrul Apararii. In plus, potrivit informatiilor de ultima ora, Mihai Tudose va merge personal cu demisia la Cotroceni.…

- Președintele Klaus Iohannis nu il vrea prim-ministru interimar pe vicepremierul Paul Stanescu. In schimb, potrivit informațiilor Digi24, premier interimar ar urma sa fie Mihai Fifor, ministrul Apararii . In plus, potrivit informațiilor de ultima ora, Mihai Tudose va merge personal cu demisia la Cotroceni.

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si: Codrin Stefanescu vine cu dezvaluiri de ULTIM MOMENT, din sedinta PSD: Ce planuri au social-democratii pentru noul Cabinet Surprinzator…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Este informația momentului: premierul a demisionat! Iata ca dupa anunțul serii, informațiile despre ceea ce se va intampla au inceput sa curga. Deși inițial Paul Stanescu era anuntat ca urmas al lui Tudose la Palatul Victoria, Dan Andronic a anunțat laTVR ca Mihai Fifor este favorit la postul de prim…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- UPDATE: 20.43: Marius Pieleanu a venit cu ultimele informații din ședința CEX ca sunt 50 din 67 de semnaturi pentru demisia lui Tudose. Dan Nica, Șerban Nicolae au cerut demisia, se va trece in jumatate de ora la vot. Se va vota doar daca se va da demisia de onoare. Votul va valida de fapt demisia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Premierul Tudose i-a indemnat pe președinții Consiliilor Județene din țara sa ceara sprijinul guvernului pentru dotarea unitaților medicale pe care le au in subordine. Mesajul premierului a venit in contextul semnarii contractelor pentru mai multe aparate de imagistica medicala. Premierul Tudose ii…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- La parada militara organizata la Arcul de Triumf de Ziua Naționala au defilat peste 3.500 de militari și specialiști, cu peste 350 de mijloace tehnice. La eveniment au participat cateva mii de oameni, printre care foarte mulți tineri și copii. Președintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, Traian…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți cu 279 de voturi "pentru", unul "împotriva" și o abținere proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților a dat, marți, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care vor fi achiziționate rachetele sol-aer Patriot, a anunțat ministrul Apararii, Mihai Fifor. * Senat: Proiectul de lege pentru achiziționarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca mai multe multinaționale au anunțat public ca nu vor micșora salariile nete. "În ultima saptamâna, o mulțime de multinaționale, de companii foarte mari, au anunțat deja public ca nu vor micșora…