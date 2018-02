UPDATE Marian Oprisan a anuntat ca va candida pentru o functie de conducere in PSD la Congresul din martie. Codrin Stefanescu: Candidez pentru orice functie

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National. El a adaugat ca a demonstrat "intregii natiuni" ca nu este vinovat,…

- „Știți foarte bine ca voi candida pentru orice funcție in interiorul partidului. Eu chiar am fost printre cei care au susținut ideea de Congres cu alegeri și pentru vicepreședinți. O sa fie o competiție in partid. Inca nu batut in cuie. Trebuie sa vorbim cu toții și sa votam”, a declarat Codrin Ștefanescu…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului Permanent National al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal.

- Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, Codrin Stefanescu a spus: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National. El a adaugat ca a demonstrat "intregii natiuni" ca nu este vinovat,…

- Marian Oprișan va fi unul dintre contracandidații lui Liviu Dragnea la șefia partidului, la Congresul extraordinar de luna viitoare. "Sa vedem ce stabilim in organele statutare ale Partidului Social Democrat, in Biroul Permanent. Nu am candidat in anul 2015 la congres pentru ca am spus foarte clar…

- Șeful CJ Vrancea și lider de filiala, Marian Oprișan, și-a anunțat candidatura pentru o funcție de conducere in partid, el precizand ca nu a candidat la alegerile din urma cu trei ani din interiorul PSD pentru ca avea un dosar și a dorit sa nu implice partidul in aceasta chestiune personala. Intre timp…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, miercuri, ca va candida la o functie de conducere in PSD la Congresul extraordinar care va avea loc in martie, el aratand ca in 2015 nu a candidat pentru ca avea un dosar, iar acum s-a demonstrat ca este nevinovat.

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- Congresul Extraordinar al PSD va avea loc pe data de 10 martie 2018 la Sala Palatului. Liviu Dragnea spunea ca la acest congres va cere si un vot de reconfirmare a sa in functia de presedinte al partidului, iar colegii pot face si alte propuneri pentru ordinea de zi. Vicepremierul Paul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Henry Bolton, liderul UKIP, a fost revocat din funcție ca urmare a unor mesaj rasiste dat de iubita lui Jo Marney despre Meghan Markle, logodnica prințului Harry, scrie BBC News. Membrii Partidului Independenței din Marea Britanie au votat sa-l revoce din funcție pe liderul Henry Bolton dupa controversa…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Prezent la conferința de presa la sediul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a fost intrebat daca la Congresul Extraordinar din luna martie va candida la funcția pe care o deține acum – aceea de președinte executiv al PSD. „Ma mai gandesc, insa in proporție de 51% tind sa nu mai candidez”, a raspuns…

- PSD se pregatește de Congresul extraordinar din luna martie, cand liderul Liviu Dragnea dorește un vot de reconfirmare in funcție, din partea colegilor din partid. Deputatul PSD Oana Florea a comentat, la Intervirurile Libertatea, afirmațiile unor membri ai conducerii PSD privind nevoia anunțarii, in…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat, miercuri, dupa CExN al PSD, ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia.

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului. Intrebat daca in sedinta se va discuta si despre schimbarea din functie a domnilor Niculae Badalau si Codrin Stefanescu, Liviu Dragnea a avut…

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita...

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb''. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta Consiliului Executiv (CEx) al PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca “lipsa de comunicare naste monstri”. “Eu am fost…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, la iesirea din sediul partidului, ca el a fost in minoritate astazi si ca, pe fond, Guvernul a facut treaba. Oprișan a fost unul dintre cei 4 membri ai CEX care au votat pentru ca Mihai Tudose sa ramana premier.”Eu am fost minoritar.…

- Marian Oprisan a spus, cand a ajuns la sediul PSD, ca nu a dormit de 48 ore si ca pentru el sunt importante, ”stabilitatea, tara, PSD”. ”PSD trece acum printr-o grea incercare. Sa ne dea Dumnezeu mintea moldoveanului de pe urma si acum o sa spun mintea romanului de pe urma”, a continuat liderul…

- Liviu Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea Comitetului Executiv Național. Liderul social-democrat pastreaza misterul și spune ca va vota „cu partidul”.„Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio apariție publica,…

- Președintele CJ Buzau: Guvernul Tudose are toata susținerea mea!, a transmis, sambata, Petre Emanoil Neagu, intr-un mesaj pe Facebook. Filiala Buzau se alatura, astfel, altor organizații județene, precum Constanța și Vrancea, care il susțin pe Mihai Tudose in confruntarea de luni, de la Comitetul Executiv…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie.Codrin…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea pleaca in turneu prin judetele din Moldova. El incearca sa iși stabilizeze poziția, in fața sefilor de organizatiilor teritoriale, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose va incerca sa iși impuna restructurarea Guvernului. Președintele…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat ca propunerea unei conduceri colective in fruntea PSD, care apare in scrisoarea deschisa a lui Niculae Badalau, reprezinta "povesti", insa sustine ca opiniile acestuia "merita puse in dezbatere". Oprisan a declarat insa ca in PSD este nevoie de o "democratizare",…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD i-a adus fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose, protagonostii unui razboi tacit pentru putere . Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose a cerut o restructurare masiva a Guvernului, fara sa spuna ce minisltri sunt vizati. Sursele…

- Tudose anunța ca vrea restructurarea Guvernului. Anunțul a fost facut, luni, de șeful Executivului, la intrarea in sediul PSD unde are loc ședința Comitetului Executiv Național. Acesta a avut o discuție cu mai mulți lideri ai partidului, la sediul Guvernului, in cursul dimineții. Și liderul PSD Vrancea,…

- Marian Oprisan a fost inregistrat de politisti in timp ce conducea pe drumul european 85, in judetul Buzau, cu 191 de kilometri la ora. A fost amendat si i s a retinut permisul.Politicianul a spus ca va contesta decizia.Oprisan a fost lasat fara permis si anul trecut, tot din cauza vitezei excesive,…

- Presedintele CJ Vrancea, social democratul Marian Oprisan, a fost filmat de aparatul radar pe DN 2 (E 85), in afara localitatii Racoviteni, in timp ce rula cu 191 kilometri la ora. Viteza cu care a fost prins Oprisan a fost cea mai mare inregistrata miercuri de aparatele radar cu care politistii…

- Pentru ca a circulat cu o viteza cu mult peste limita admisa pe raza localitatii buzoiene Oreavu, Marian Oprisan, seful Consiliului Judetean Vrancea, s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat, dupa ședința Biroului Permanent Național al partidului care a avut loc vineri la Oradea, ca liberalii vor participa la protestele programate pentru duminica impotriva modificarii legilor justiției și a schimbarilor din Codul Fiscal.