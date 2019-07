Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marti lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si va deveni astfel prim-ministru, inlocuind-o pe Theresa May, a anuntat formatiunea...

- Rezultatul alegerilor pentru noul prim ministru al Marii Britanii si noul lider al Partidului Conservator va fi anuntat marti, favoritul pentru preluarea functiei fiind Boris Johnson, fost primar al Londrei, relateaza BBC, citata de hotnews.ro.In cursa pentru preluarea functiei de prim ministru al Marii…

- Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, fostul primar al Londrei si un fost ministru de Externe, lupta impotriva lui Jeremy Hunt, in varsta de 52 de ani, actualul sef al diplomatiei brtanice. Mai putin in cazul unei uriase surprize, victoria ar urma sa nu-i scape lui ”BoJo”, cum este supranumit uneori,…

- Boris Johnson, favorit în cursa pentru succesiunea premiului britanic Theresa May, a exclus, miercuri, participarea populistului Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, la negocierile privind ieșirea din UE, potrivit Le Figaro, citat de Rador. Marele câștigator al alegerilor europene…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a obtinut 143 de voturi, cu mult peste cele 54 ale actualului ministru de externe Jeremy Hunt, in al treilea tur de scrutin din competitia pentru presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, pentru desemnarea

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a obtinut 143 de voturi, cu mult peste cele 54 ale actualului ministru de externe Jeremy Hunt, in al treilea tur de scrutin din competitia pentru presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, pentru desemnarea viitorului prim-ministru al…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a anuntat sambata ca va intra in competitie pentru a deveni viitorul lider al Partidului Conservator, al cincilea candidat pentru a o inlocui pe Theresa May ca prim-ministru, informeaza Reuters. Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris…