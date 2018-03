Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Olimpia CSU Brasov a castigat unul din cele doua meciuri ale turneului intermediar de la Alexandria, rezultat similar cu cel de saptamana trecuta, in turneul de la Brasov. Astfel, elevele lui Dan Calancea au trecut de CS Universitatea Cluj Napoca, scor 73-64, fiind invinse ulterior de campioana…

- SCM Politehnica a obținut biletele pentru finala Cupei Romaniei dupa o victorie muncita cu Minaur Baia Mare. Banațenii s-au impus cu 30-28 (15-13) intr-un meci decis in ultimele secunde. Timișorenii așteapta acum deznodamantul partidei dintre gazda turneului Final Four, Dobrogea Sud Constanța, și Steaua,…

- Dupa incheierea sezonului in Erste Liga, Corona Wolves isi va concentra atentia asupra semifinalei Campionatului National de hochei pe gheata, pe care o vor disputa in compania formației Progym Gheorghieni. Semifinala se desfasoara dupa sistemul ,,trei victorii din cinci partide”, primele doua confruntari…

- Alexandru Sibișan, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a fost medaliat cu bronz in finala Campionatului Național de Judo U15, ce s-a desfașurat in perioada 9-11 martie 2018 la Ramnicu Valcea. La Campionatul Național de Judo U15 (Juniori III) au participat trei judoka legitimați…

- Handbaliștii juniori ai CSM Focșani 2007 vor intalni, astazi, in Sala Polivalenta, de la ora 11.00 formația CSS Tecuci intr-o partida ce are importanța unei finale! Daca vor caștiga, elevii antrenorilor Marius Partene, Iulian Neața și Dan Rusu vor fi siguri de un loc in turneul semifinal al Campionatului…

- UPDATE 3: Corona Wolves și-a incheiat aventura in Erste Liga, pierzand semifinala disputata impotriva lui MAC Budapesta, cu scorul de 0-4 la general. In ultima intalnire, care a avut loc luni seara la Brasov, „lupii” au pierdut cu 0-6. In primele trei meciuri, MAC s-a impus cu 4-0 și 5-3 in meciurile…

- In Sala sporturilor din municipiul Zalau a avut loc intre 8-11 martie 2018 etapa pe zona a Campionatului national individual cadeti la lupte greco-romane, lupte feminine, lupte libere, la care au participat cei mai buni sportivi la aceasta categorie de varsta din zona Transilvaniei. Printre ei s-au…

- UPDATE 2: Echipa de hochei Corona Wolves este condusa cu 3-0 la general de MAC Budapesta, in semifinalele Erste Liga. Meciul al treilea, primul disputat la Brasov, a fost castigat de echipa maghiara cu scorul de 3-1. Singurul gol al „lupilor” a fost inscris de Tranca. Daca prima partida a semifinalelor…

- UPDATE: Corona Wolves va intalni, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, duminica, 11 martie, și luni, 12 martie, formația MAC Budapesta, pentru doua partide din semifinalele Erste Liga. In acest moment, dupa primele doua meciuri jucate in Ungaria, „lupii” sunt conduși cu 2-0 la general. Miercuri,…

- Corona Wolves a suferit aseara prima infrangere din semifinalele Erste Liga. In deplasare, in prima partida a acestei faze a competiției, „lupii” au fost invinși cu scorul de 4-0 de MAC Budapesta. Deși dupa primele doua reprize, ungurii aveau un avantaj minim pe tabela, elevii lui Julius Penzes nu…

- Corona Wolves a reusit calificarea in semifinalele Erste Liga, dupa ce a invins cu 4-2 la general formația UTE, victoria decisiva venind sambata seara, la Brasov. Al saselea meci al seriei sferturilor de finala a umplut tribunele Patinoarului Olimpic Brasov, „lupii” incepand in forta, printr-un gol…

- Duminica, handbalistele junioare III de la LPS Vaslui vor ști daca vor evolua sau nu la turneul semifinal al Campionatului Național. Handbalistele junioare III de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au un examen important de susținut duminica, in fața LPS Iași. Rezultatul acestui meci rezolva…

- Ubisoft anunța ca The Division, singurul MMO cu acțiune contemporana de pe piața, a trecut de 20 milioane utilizatori pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. In decembrie, jocul a primit Update 1.8, care a imbunatațit și mai mult calitatea sa. Drept dovada, in ultimele 3 luni, fiecare jucator activ…

- Corona Wolves s-a impus aseara, pe teren propriu, cu scorul de 5-3, in fața celor de la UTE, in al patrulea meci din sferturile de finala ale Erste Liga, restabilind egalitatea la general, scor 2-2. Deși ungurii au deschis scorul inca din secunda 47, elevii lui Julius Penzes au reușit sa revina și…

- LIVE TEXT de la finala Eurovision Romania 2018 . Duminica, 25 februarie, publicul roman a ales castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Finala, care s-a desfasurat la Sala Polivalenta din Bucuresti, a fost prezentata de Cezar Ouatu si Diana Dumitrescu. Libertatea.ro va transmite, de la ora…

- Hocheiștii de la Corona Brașov au debutat cu dreptul in playoff-ul Erste Liga, obținand o prețioasa victorie in Ungaria, cu UTE. A fost prima partida din seria celor maxim 7, in sferturile de finala ale competiției. Scor 4-1 (1-1, 1-0, 2-0) pentru Corona Brașov, pentru care au inscris M. Biro, B. Walls (2)…

- Corona Wolves ocupa locul doi la finalul sezonului regulat al Campionatului Național dupa o serie de victorii fara drept de apel, obținute in ultimele partide. Dupa ce joi, „lupii” s-au impus cu 7-1 in fața celor de la Dunarea Galați, vineri, in a doua partida jucata in deplasare, ei au caștigat cu…

- LIVE SIMONA HALEP CATHERINE BELLIS STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT. Meciul SIMONA HALEP - CATHERINE BELLIS va fi al doilea de pe arena centrala si va incepe dupa confruntarea Caroline Garcia - Garbine Muguruza, programata la ora 14:30. DIGI SPORT transmite SIMONA HALEP CATHERINE BELLIS LIVE STREAM…

- Joi, 15 februarie, Corona Wolves a invins in deplasare, scor 7-1, formația Dunarea Galati, intr-un meci contand pentru Campionatul National de hochei pe gheata. „Lupii” s-au impus inca din prima repriza, cand au inscris 5 goluri. Biro a fost principalul marcator, inscriind de 3 ori, dar pe lista golgheterilor…

- Doua noi echipe și-au adaugat numele pe lista participantelor la EPICENTER XL Major, cea mai bine premiata competiție Epicenter de pana acum. Astfel ca lista provizorie a participantelor arata dupa cum urmeaza: Restul celor șase participante vor veni in urma susținerii unor calificari…

- In acest weekend s-a disputat eternul derby al hocheiului romanesc, meci care le-a pus fața in fața pe Corona Wolves și SC Miercurea Ciuc, in dubla mansa, jocurile fiind ultimele dinaintea inceperii playoff-ului in Erste Liga. In prima partida, disputata vineri la Brasov, Corona s-a impus cu 3-1.…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de bosniacul Mirza Basic cu 7-6 (6), 6-7 (4), 6-4, duminica, in finala turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 501.345 euro. Copil (27 ani, 93 ATP), aflat la prima sa finala ATP din cariera, a trecut pe langa cel mai mare rezultat al sau, insa…

- Dupa succesul de la ELEAGUE Major Boston 2018, competiție in finala careia Cloud9 a trecut de SK Gaming, echipa americana a ajuns și in finala cs_summit 2018 dupa ce a trecut in finala upper bracket de aceeași SK Gaming. In același timp, Team North, Heroic și Torqued au fost eliminate dupa…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de catre filiala judeteana PSD Iasi, anunta Ziarul de Iasi. Potrivit primarului Ion Vatamanu (Targu Frumos), 18 din cei 23 de membri ai Biroului Judetean au votat pentru excluderea lui Chirica din PSD. Decizia finala va fi luata in Comitetul…

- Corona Wolves s-a impus aseara, scor 6-1, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, contra formației maghiare Ferencvaros, intr-o partida contand pentru play-off-ul Erste Liga, locurile 5-9. „Lupii” au controlat jocul pe tot parcursul meciului, avand un avantaj de 3 goluri pe tabela inca din finalul…

- Aseara, cei prezenți la Patinoarul Olimpic din Brașov s-au bucurat de un meci intens, intre Corona Brasov si Progym Gheorgheni, contand pentru Campionatul Național de hochei. „Lupii” au obținut victoria, dupa prelungiri, cu scorul de 4-3, in urma unei partide echilibrate, in care fiecare repriza s-a…

- Diana Bogos Vasluianca Diana Bogos a stralucit la etapa finala a Campionatului Național de atletism in sala, de unde s-a intors cu trei medalii, dintre care una i-a adus titlul național de tineret in proba de 800 m. Atletismul vasluian a fost la inalțime in etapa finala a Campionatului Național de…

- Reprezentantii Constantei au urcat de sase ori pe podium in prima zi a etapei finale a Campionatului National de atletism in sala rezervat seniorilor, tineretului si juniorilor, care este in desfasurare la Bucuresti.In proba feminina de triplusalt, Cristina Bujin CS Farul CSA Steaua; antrenor, Daniel…

- Corona Brașov a incheiat cu un bilanț foarte bun deplasarea din Ungaria și Austria, din cadrul grupei 5-9 a Erste Liga : 8 puncte, din trei victorii, dintre care una repurtata dupa șuturile de penalitate. In prima partida, Corona Brașov Wolves a invins Fehervari Titanok, cu 5-1 (2-1, 0-0, 3-0), dupa…

- HMD Global pare sa fie cel mai activ producator de smartphone-uri atunci cand vine vorba despre actualizari. La scurt timp dupa ce a anuntat ca Android 8.0 si 8.1 vin pe cele mai modeste modele Nokia, cele doua variante mid-range Nokia 5 si Nokia 6 au inceput sa primeasca versiunea finala a actualizarii…

- Ca si la finala turneului de la Beijing, din octombrie 2017, apropiati ai Simonei Halep, in frunte cu Stere Halep, tatal liderului mondial, urmaresc finala de astazi, de la Australian Open, cu daneza Caroline Wozniacki, la cafeneaua pe care o detine familia Halep in Constanta.In momentul in care a ajuns…

- Deputatul Catalin Radulescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune dezincriminarea abuzului in serviciu, mentionand ca masura ar fi similara cu prevederile altor state europene.

- Dupa victoria de ieri, scor 7 – 0, hocheiștii de la Corona au caștigat și al doilea meci al dublei de la Brașov, cu Dunarea Galați, din Campionatul Național de Seniori. Victoria din al doilea meci a fost la aceeași diferența ca in primul, de șapte goluri, scor 10 – 3. La prima pauza, Corona a intrat…

- Corona Wolves a reușit sa se impuna in acest weekend și in Erste Liga. Dupa victoria din cadrul Campionatului Național, cand „lupii” au invins CSM Dunarea Galați, scor 5-2, in ultimul meci din sezonul regulat al Erste Liga, Corona Wolves a invins dupa lovituri de departajare pe Ferencvaros, reușind…

- Corona Wolves a reușit aseara sa se impuna in fața celor de la Dunarea Galați, intr-o partida care a avut loc pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov, contand pentru Campionatul Național de hochei. “Lupii” s-au impus inca din startul partidei, inainte de ultima repriza avand un avantaj de 3 goluri…

- In cadrul Campionatului Național, pe gheața Patinoarului Olimpic Brașov, s-au intalnit Corona și CSM Dunarea Galați. Meciul s-a desfașurat in nota de dominare a ,,lupilor”, care au inscris de cinci ori, prin Zoltan Csiki (min. 5,49), Martin Saluga (min. 17,24), Matyas Biro (min. 26,07), Denis Zabludovski…

- Corona Brașov Wolves se va confrunta joi, 11 ianuarie, de la ora 18.30, cu Dunarea Galați, partida care va conta pentru Campionatul Național. Pentru aceasta partida, este anunțata revenirea atacantului rus Knyazev, care a fost plecat pentru rezolvarea unor probleme legate de viza de sedere in Romania.…

- UPDATE: Corona Wolves a disputat aseara ultima partida din aceasta prima deplasare in Ungaria din 2018, contand pentru Erste Liga. „Lupii” se intorc cu 3 infrangeri din tot atatea posibile. Luni seara, deși dupa primele doua reprize conduceau cu 2-1, ei au fost invinși, cu scorul de 5-2, de MAC…

- UPDATE ora 08:00: Finala de simplu de la Shenzhen, dintre Simona Halep și Katerina Siniakova, a fost amanata pentru ora 09:00, din cauza conditiilor meteo. Ploaia nu a permis disputarea meciului de la ora...

- DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT FINALA SHENZHEN. Simona Halep si Katerina Siniakova s-au mai duelat o singura data, in 2017, tot la turneul de la Shenzen. Atunci, KATERINA SINIAKOVA o elimina pe SIMONA HALEP in optimile de finala, scor 6-3, 4-6,…

- Au fost stabilite opt din cele zece echipe care vor lua parte la competiția de Dota 2 din cadrul ESL One Katowice 2018 pe baza de invitație. Acestea sunt: In total, la competiție vor lua parte 16 echipe, șase din care vor veni din calificarile regionale care acopera Asia de Sud-Est,…

- SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA FINALA SHENZHEN. Invingatoarea turneului va primi 280 de puncte WTA și un premiu in valoare de 163.000 de dolari, in timp ce finalista ca lua 180 de puncte WTA și 81.251 de dolari. DIGI SPORT transmite, sambata, de la ora 8:00, SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA LIVE…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4. Halep (26 ani) s-a impus dupa o ora si 29 de minute…

- „Lupii” au inceput anul cu o victorie lejera, disputand acasa meciul cu Progym Gheorghieni, in Campionatul Național. Meciul a inceput cu un gol al oaspeților, inscris in min. 6,38, care insa avea sa fie unicul in contul oaspeților, in acest meci. Apoi, echipa brașoveana s-a descatușat și golurile au…

- Meciul dintre Corona Brasov si Vienna Capitals a inceput favorabil pentru “lupi”, care au deschis scorul rapid, in minutul 7’04’’ prin Wilgosh. Aspectul jocului s-a mentinut pana la prima pauza, respectiv dominarea echipei brasovene care a avut si alte ocazii de a-si majora avantajul. In partea a doua,…

- Vineri, 29 decembrie, și sambata, 30 decembrie, Corona Wolves va disputa doua partide contand pentru Erste Liga. Maine, "lupii" vor intalni Vienna Capitals, iar sambata vor juca impotriva celor de la Miercurea Ciuc, adversari care i-au invins in ultima saptamana atat in finala Cupei Romaniei, cat…

- Corona Wolves a pierdut finala Cupei Romaniei la hochei pe gheața, scor 1-5, in fața marii rivale SC Miercurea Ciuc. Meciul a avut loc sambata, 23 decembrie. Unicul gol al formației antrenate de Martin Lacroix a fost reușit de Olander, in minutul 29. In grupele competiției care s-a desfașurat la…

- SC Miercurea Ciuc a castigat Cupa Romaniei la hochei pe gheata, sambata seara, pe Patinoarul Dunarea din Galati, dupa ce a invins-o in finala pe ASC Corona Brasov cu scorul de 5-1 (1-0, 1-1, 3-0), in finala competitiei. Pentru ciucani au inscris Piotr Sicastlivi (13:10, 43:18), Andrei…