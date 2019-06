Stiri pe aceeasi tema

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…

- Ca urmare a ciocnirilor dintre susținatorii opoziției și forțele pro-guvernamentale, desfașurate miercuri in capitala Venezuelei, o femeie a fost impușcata, iar zeci de persoane au fost ranite. Forțele armate au reacționat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa. Liderul opoziției, Juan Guaido, a cerut…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri Rusiei sa se retraga din Venezuela, dupa ce Moscova a trimis la Caracas avioane care au transportat militari si materiale, si a atentionat ca "toate optiunile" sunt pe masa pentru a face ca acest lucru sa se si intample, informeaza AFP si Reuters.…

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…