UPDATE Klaus Iohannis participa in Piata Universitatii la strangerea de semnaturi pentru candidatura la alegerile prezidentiale

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns azi in Piata Universitatii, la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Campania a fost lansata de Partidul National Liberal.

- Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent in Piata Universitatii din Bucuresti, sambata, de la ora 11:30. Acesta este startul campaniei de strangere de semnaturi pentru prezidentiale. La eveniment vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban si prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, noteaza Mediafax.…

- USR Satu Mare a demarat, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la presedintie, a anuntat presedintele organizatiei municipale, Radu Panait, intr-o conferinta de presa.

- USR și PLUS au votat alianța politica. Strangerea de semnaturi incepe miercuri, 7 august. USR și PLUS s-au ințeles asupra protocolului de alianța politica. Conducerile celor doua partide au votat inființarea „Alianței USR PLUS”. Potrivit comunicatului de presa, de azi, 7 august, incepe campania de strangere…

- Liberalii isi prezinta, pe 8 august, candidatul la prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis fiind invitat la sedinta conducerii partidului, de la Romexpo, in prezenta a cateva mii de militanti al partidului. Consiliul National al PNL se va reuni pe 8 august la Romexpo, a decis, luni, Biroul Executiv…