- Toate partidele din coalitia la putere in Israel au cazut de acord sa organizeze alegeri parlamentare anticipate la inceputul lunii aprilie 2019, a anuntat, luni, Likud, partidul de dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, informeaza France Presse si The Times of Israel, citate

- Formatiunea Caminul Evreiesc (extrema-dreapta) a decis retragerea din coalitia guvernamentala din Israel, astfel ca premierul Benjamin Netanyahu ar putea fi nevoit sa convoace alegeri anticipate. Naftali Bennett, liderul partidului Caminul Evreiesc (HaBayit HaYehudi, extrema-dreapta, nationalism…

- Aceste 'zvonuri nu sunt exacte', a declarat purtatorul de cuvant al Likud intr-un comunicat. El a facut aceste declaratii dupa ce o sursa apropiata ministrului educatiei Naftali Bennett a afirmat ca in urma unei intalniri a acestuia din urma cu premierul Netanyahu 's-a ajuns la un acord…

- Candidatul prim-ministrului Benjamin Netanyahu la primaria Ierusalimului a fost eliminat din primul tur al alegerilor municipale organizate luni in Israel, in timp ce doi finalisti au ramas in cursa pentru un al doilea tur la 13 noiembrie, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Potrivit…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a starnit o furtuna pe scena politica, acuzand personalitati politice de complot impotriva realegerii sale dupa alegerile legislative din 2019, relateaza joi AFP.Miercuri seara, in timp ce isi sarbatorea cea de-a 69-a aniversare, Netanyahu - aflat la…