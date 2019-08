Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a capturat un nou petrolier care aparține unei alte țari in regiunea Golfului Persic, a informat presa de stat iraniana, fara a oferi insa mai multe detalii, relateaza site-ul postului BBC.Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, saptamana trecuta, capturarea unui petrolier britanic…

- Marea Britanie a exclus, joi, posibilitatea unui schimb între petrolierul iranian sechestrat de Gibraltar și cel sub pavilion britanic confiscat de Iran în Golful Persic, transmite Reuters. ”N-o sa facem un troc: daca persoane sau națiuni au reținut un vas sub pavilion britanic…

- Rusia si Iranul au semnat un protocol de cooperare militara care include posibilitatea efectuarii de exercitii navale comune in Stramtoarea Hormuz, in contextul tensiunilor cu Statele Unite si Marea Britanie, potrivit Mediafax. Comandantul Fortelor Navale iraniene a anuntat ca Rusia si Iranul vor…

- Distrugatorul britanic HMS Duncan a ajuns în Golful Persic, fiind a doua nava de razboi trimis de Londra în regiune pentru a asigura securitatea navele comerciale britanice în contextul amplificarii tensiunilor cu Iranul dupa capturarea unui tanc petrolier britanic, informeaza postul…

- Iranul va securiza Strâmtoarea Hormuz și nu va permite niciun fel de perturbare a transportului maritim în respectiva regiune, a declarat Abbas Araqchi, adjunctul ministrului iranian de Externe, potrivit Mediafax citând Reuters. Declarația oficialului iranian a fost facuta marți,…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat sambata ca sechestrarea petrolierului britanic Stena Impero in Stramtoarea Ormuz respecta legislația internaționala, relateaza agenția iraniana de presa Tasnim și CNN, potrivit Mediafax.„Spre deosebire de actul de piraterie din Stramtoarea…

- O aeronava de supraveghere a Armatei SUA monitorizeaza situatia din Stramtoarea Hormuz, dupa ce Gardienii Revolutiei au sechestrat un petrolier britanic.. Mai mult, toate navele americane aflate in zona sunt in alerta. „Avem o aeronava de patrulare in spatiul aerian international din zona, pentru a…

- Administrația de la Washington a facut tot posibilul pentru a împiedica escaladarea conflictului cu Administrația de la Teheran, a declarat miercuri secretarul american de Stat Mike Pompeo, relateaza Mediafax citând Reuters. „Daca va exista un conflict, daca va exista un razboi,…