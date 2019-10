Stiri pe aceeasi tema

- Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, din iunie avand loc actiuni si adunari in strada aproape zilnic. Manifestantii si-au intensificat protestele in acest weekend, in timp ce China se pregateste sa sarbatoreasca marti 70 de la…

- Cel puțin 31 de oameni au murit, iar alți 100 au fost raniți, in urma unei busculade care a avut loc marți in cursul unei ceremonii religioase in orașul Kerbala din sudul Irakului, a declarat un oficial local, potrivit postului Euronews.Bilanțul, anunțat de Ministerul Sanatații de la Bagdad,…

- UPDATE In urma ultimelor decizii medicale, deoarece spitalul din Buzau nu are secție de neurochirurgie, Centrul Operativ pentru Situații de Urgența (COSU) a anunțat Ministerul Sanatații ca s-a decis transferul tuturor pacienților din Spitalul Județean Buzau, dupa cum urmeaza: 2 pacienți transferați…

- La Aeroportul Internațional Hong Kong s-au produs marți confruntari intre protestatari și forțele de ordine, iar manifestanții au blocat mai multe mașini ale Poliției, potrivit Reuters.Violențele au izbucnit dupa ce o persoana a fost scoasa din incinta aeroportului de catre medici. Respectiva…

- Momente de panica la mitingul din Piața Victoriei. Polițiștii au verificat o mașina in care exista suspiciunea ca ar fi fost plasat un dispozitiv exploziv, anunțat la numarul unic de urgența 112.

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie produsa in fata Institutului national pentru oncologie din Egipt, informeaza luni dimineata autoritatile, relateaza Reuters.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul Caracal: 'Ceea ce vad ca se vehiculeaza in spațiul…

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu, a fost adus din nou, duminica dimineața la casa sa din Caracal, unde s-ar fi intamplat oroarea. Fortele de ordine pazesc zona, avand in vedere ca in zona au avut loc ieri proteste.Gheorghe Dinca a fost adus cu o duba a Politiei,…

- Furturile auto au crescut cu aproximativ 80% in Manchester, unul dintre cele mai mari orașe din Marea Britanie. Cele mai cautate marci de automobile sunt Audi și Wolkswagen cu o valoare de peste 40.000 de lire sterline, cu scopul de a fi vandute apoi in strainatate sau de a fi duse la dezmembrari…