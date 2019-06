Stiri pe aceeasi tema

- O cercetare administrativa referitoare la accidentul din Bals in care au fost implicate trei autospeciale de politie a fost dispusa de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mehedinti, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, autoturismele nu aveau semnalele acustice si luminoase in functiune in momentul in care au intrat in depasire. 'Azi, in jurul orei 13,45, pe raza orasului Bals s-a produs un eveniment rutier in care au fost implicate trei autospeciale care…

- Un accident rutier mai putin obisnuit a avut loc, vineri, in Olt. Trei masini de politie s au ciocnit in orasul Bals, dupa ce au incercat sa ocoleasca o coloana de masini. Acestea erau noi si urmau sa ajunga la mai multe sectii de politie, informeaza Digi24.roCele trei masini de politie avariate in…

- Doua mașini de poliție s-au ciocnit, una de cealalta, in Olt. Din primele informații, șoferii au depașit o coloana de aproximativ un kilometru. Accidentele in care sunt implicate mașini de Poliție nu sunt ceva neobișnuit la noi, dar cu siguranța este o premiera ca doua autospeciale sa intre una in cealalta.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Slatina ndash; Craiova, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autoturisme, un autotren si o autocisterna, traficul a fost oprit total."Precizam ca din rezervorul autocisternei sunt…

- Sapte barbati cu varste intre 18 si 42 de ani, implicati luni intr-o incaierare in parcarea unui supermarket din orasul Bals, au fost retinuti si vor fi prezentati instantei cu propunere de luare a unor masuri preventive, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Doua persoane au fost ranite intr un conflict izbucnit luni dupa amiaza, in parcarea unui supermarket din orasul Bals, intre mai multe persoane, in cauza politistii efectuand cercetari pentru tulburarea ordinii si linistii publice, precum si folosirea fara drept de arme periculoase, potrivit purtatorului…

- Soferul unui autoturism a fost ranit intr-un accident produs luni pe DN 65 (DE 574), la iesirea din orasul Bals spre Craiova, dupa ce un autocamion caruia i-a explodat o anvelopa a patruns pe contrasens si l-a lovit, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt,…