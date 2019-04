Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a scris vineri, pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis a primit o „lecție de neuitat” prin prezența in delegația PSD la Cotroceni a doi foști deținuți politic.„PNȚCD saluta inițiativa PSD de a-i pune fața in fața pe deținuții politici Ioan Muntean și Marin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Justitia a ajuns in situatia de acum din vina PSD si a precizat ca Romania va avea referendum pe data de 26 mai."Dupa parerea mea, Justitia a ajuns in situatia in care este acum din vina PSD. PSD este vinovat ca despre Justitie se discuta…

- Delegatia PSD pentru consultarile cu presedintele Klaus Iohannis a fost formata din deputatul Eugen Nicolicea si doi fosti detinuti politic, inchisi la Penitenciarul Aiud. Unul dintre cei doi „disidenti“ este insa Ioan Muntean, un infractor de drept comun recidivist, care a in anii ’80 a atacat un granicer…

- Delegația PSD la consultarile cu președintele Klaus Iohannis este compusa din deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre varfurile de lance ale social-democraților la modificarile legilor justiției și a Codurilor penale, și din doi pretinși foști deținuți politici de la penitenciarul Aiud, potrivit unui…

- Prima reacție din PNL la decizia PSD de a trimite la consultarile de la Cotroceni, pe tema referendumului, doi foști deținuți politici: pe Marin Iancu și Ioan Muntean, foști deținuți la Penitenciarul Aiud pe vremea comunismului.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris…

- Prima reacție din PNL la decizia PSD de a trimite la consultarile de la Cotroceni, pe tema referendumului, doi foști deținuți politici: pe Marin Iancu și Ioan Muntean, foști deținuți la Penitenciarul Aiud pe vremea comunismului.

- Prima reacție din PSD dupa ce partidul a decis sa trimita la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului doi foști deținuți politici: pe Marin Iancu și Ioan Muntean, foști deținuți la Penitenciarul Aiud pe vremea comunismului. Cei doi au acuzat public recent ca au fost victime ale regimului…

- Partidul Social Democrat a anuntat vineri dimineata componenta delegatiei care ar urma sa participe la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de PSD, din delegatie fac parte Eugen Nicolicea - vicepresedinte al Camerei Deputatilor…