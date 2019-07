Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, Executivului "sa vina urgent" cu o initiativa legislativa care "va corecta" situatia legata de Sectia speciala pentru investigarea magistratilor, pe care a nu...

- Raportul GRECO publicat marti este ‘un nou cartonas rosu’ pentru guvernul PSD-ALDE, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni. El a adaugat ca documentul se inscrie in aceeasi linie cu raportul MCV si recomandarile Comisiei de la Venetia. ‘PSD-ALDE ignora toate aceste avertismente…

- Președintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, ca Guvernul sa vina cu o inițiativa legislativa pentru a corecta "anomalia" care este Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), precum și alte neregularitați din domeniu, urmand ca dezbaterea sa aiba loc in Parlament.„Toata…

- In Raportul ad hoc, GRECO recomanda sa fie abandonata crearea noii sectii speciale pentru investigarea infractiunilor din justitie (recomandarea ii). 25. GRECO reaminteste ca a evaluat crearea sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie ca una dintre cele mai controversate modificari; a…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a numit marti, 4 iunie, pe procurorul Nicolae Marin in functia de procuror-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in locul Adinei Florea. Nicolae Marin a fost numit procuror in cadrul SIIJ incepand cu data de 1 martie 2019.…

- Plenul CSM e programat sa se intruneasca din nou miercuri, la ora 13.00, dupa ce marti nu a fost cvorum. Pe ordinea de zi se afla validarea rezultatelor concursului pentru numirea sefului Inspectiei Judiciare, dar organizarea concursului pentru numirea noului sef al Sectiei speciale.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru...