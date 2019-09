UPDATE Inițiatoarea mișcării #MeToo din Franța, condamnată pentru defăimarea bărbatului pe care îl acuza de hărțuire Inițiatoarea mișcarii #MeToo din Franța, care a lansat hashtagul #balancetonporc, a fost condamnata miercuri pentru defaimarea barbatului pe care îl acuza ca a harțuit-o.



Tribunalul din Paris a condamnat-o pe Sandra Muller la plata a 15.000 de euro pentru daune morale, potrivit deciziei tribunalului.



Avocatul sau a precizat ca va ataca decizia în apel.

Ziarista de la Lettre de l'audiovisuel, desemnata de Time în rândul "Personalitaților anului" 2017, a fost condamnata și la plata a 5.000 de euro cheltuieli de judecata, retragerea tweet-urilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

