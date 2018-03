Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Cautarile au continuat sambata in largul insulei Agathonissi, deoarece mai multi pasageri sunt inca dati disparuti, pe baza marturiilor unor supravietuitori, potrivit carora pe ambarcatiune se aflau 21 de persoane. Politia portuara elena nu a dat detalii deocamdata despre identitatea victimelor,…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Dupa ce le-a oferit parlamentarilor ruși o prezentare infocata a noilor arme ale Federației, Putin vine cu un nou anunț care creaza tensiuni la nivel internațional. De aceasta data, SUA sunt vizate direct, iar mesajul președintelui de la Moscova nu lasa loc de interpretari.

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- "Incendiul s-a declansat la ora locala 06:10 si 24 de persoane au murit", a indicat Parchetul si mai multe ministere intr-un comunicat comun, precizand ca imobilul care adapostea acest centru era construit din lemn.Potrivit primelor informatii, la originea incendiului ar putea fi o problema…

- Incendiu violent, joi noapte, la o locuinta dintr-o localitate constanteana. Doua persoane si-au pierdut viata in incendiu, fiind gasite carbonizate sub peretii casei care s-au prabusit.

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio, citeaza mediafax.ro.Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.

- Un barbat in varsta de 43 de ani si fiica sa de 11 ani au murit in timp ce se aflau intr-o vacanta la schi, in urma unei avalanse produse in Alpii francezi, au anuntat, luni, echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui atac cu masina-capcana comis duminica in orasul Qamishli din nord-estul Siriei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Un vas care transporta migranti in Europa s a scufundat in largul coastelor Libiei, anunta ONU citat de Realitatea.net. Un prim bilant al autoritatilor arata ca cel putin 90 de oameni ar fi murit. Trei supravietuitori au precizat ca majoritatea celor aflati pe vas erau pakistanezi. Organizatia Internationala…

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, in urma unui incendiu ce a izbucnit intr-un centru pentru persoane fara adapost din nordul Japoniei, a relatat presa nipona, citata de The Associated Press.

- Dosarul accidentului rutier inregistrat pe data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit, va merge spre solutionare la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca decizia Judecatoriei Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei in prima instanta, a fost contestata. Oricare…

- Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile au identificat sapte din cele 14 persoane decedate, intre acestea numarandu-se si doua minore. Dintre raniti, unii sunt in stare grava. Presa locala…

- O bomba ascunsa intr-o ambulanța a ucis, astazi, cel puțin 17 persoane și a ranit aproximativ 110 la un punct de control al poliției din capitala afgana Kabul, intr-o zona din apropierea ambasadelor straine și a cladirilor guvernamentale, au afirmat ...

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 50 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…