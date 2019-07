UPDATE Grecia: 7 morţi şi 100 de răniţi în urma unei furtuni care a lovit peninsula greacă Halkidiki Cel putin sapte persoane au murit, intre care doi copii, si aproape o suta au fost ranite in urma unei furtuni insotita de vanturi puternice si ploi care a afectat miercuri noapte peninsula greaca Halkidiki, din nordul Greciei relateaza joi EFE. Au fost suficiente 15 minute pentru ca aceasta zona de coasta, o destinatie turistica preferata de greci si de straini, sa-si schimbe brusc peisajul. Rafale de vant care au atins 300 de kilometri pe ora, insotite de ploi torentiale si grindina au smuls acoperisuri si au doborat stalpi de electricitate si copaci. Potrivit ministrului pentru protectie civila,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.

