(UPDATE) Galaţi: Olimpic la matematică, decedat după ce a căzut de la etajul 4 al unui hotel din Hunedoara Un copil de 11 ani a fost internat in stare grava miercuri seara in Spitalul municipal din Hunedoara, dupa ce a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a unui hotel din localitate. Copilul care a cazut miercuri seara de la etajul patru pe scara interioara a unui hotel din municipiul Hunedoara este din judetul Galati si venise in oras, impreuna cu tatal sau, pentru a participa la olimpiada nationala de matematica, releva primele date ale anchetei politistilor. ‘Politistii au stabilit ca minorul, elev al unui liceu din judetul Galati, era cazat la respectivul hotel impreuna cu tatal sau si participa,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 11 ani, elev al unui liceu din Galați, care participa la olimpiada naționala de matematica, a cazut, aseara, de la etajul patru al unui hotel din Hunedoara, unde era cazat impreuna cu tatal sau. Baiatul a fost transferat in coma, la Timișoara. Incidentul a avut loc miercuri seara,…

- Copilul care a cazut miercuri seara de la etajul patru pe scara interioara a unui hotel din municipiul Hunedoara este din judetul Galati si venise in oras, impreuna cu tatal sau, pentru a participa la olimpiada nationala de matematica, releva primele date ale anchetei politistilor. ‘Politistii au stabilit…

- Un copil de 13 ani, elev al unui liceu din Galați, a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui hotel din centrul municipiului Hunedoara. Accidentul a avut loc in interiorul unitații de cazare. Baiatul a fost transportat la spital cu traumatism cranian grav. „In jurul…

- Un elev in varsta de 13 ani, din Galati, care era cazat intr-un hotel din Hunedoara, alaturi de tatal sau, pentru a participa la olimpiada de matematica, a cazut, miercuri seara, de la etajul al patrulea, fiind transportat de urgenta la spital.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Hunedoara,…

- Un elev in varsta de 13 ani din Galati, care era cazat intr-un hotel din Hunedoara, alaturi de tatal sau, pentru a participa la olimpiada de matematica, a cazut, miercuri seara, de la etajul al patrulea.

- "Politistii au stabilit ca minorul, elev al unui liceu din judetul Galati, era cazat la respectivul hotel impreuna cu tatal sau si participa, zilele acestea, la Olimpiada nationala de matematica. Din nefericire, se pare ca acesta s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltime, de pe balustrada scarii,…

- Un copil de 11 ani a fost internat in stare grava, in aceasta seara, in Spitalul Municipal din Hunedoara, dupa ce a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a unui hotel din localitate. "La fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei, care a stabilizat victima si a transportat-o la Unitatea…

- Un copil de 11 ani a fost internat in stare grava miercuri seara in Spitalul municipal din Hunedoara, dupa ce a cazut de la etajul 4, pe scara interioara a unui hotel din localitate. "La fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei, care a stabilizat victima si a transportat-o la Unitatea…