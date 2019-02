Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora – 18:00 – O turista spaniola si-a pierdut viata sambata in explozia accidentala in urma unei scurgeri de gaze survenita intr-un imobil la Paris, a anuntat Ministerul spaniol de Externe, citat de AFP. Aceasta femeie ‘tocmai a decedat la spital’, potrivit ministerului, care a precizat ca si…

- Noua persoane au fost ranite la Tokyo, dupa ce un barbat a intrat cu o duba intr-o multime adunata sa celebreze Anul Nou pe una dintre cele mai populate strazi ale orasului, scrie AFP. Atacatorul a fost prins.

- Un barbat a intrat deliberat cu mașina intr-o mulțime care sarbatorea trecerea in noul an, la Tokyo. Noua persoane au fost ranite in urma incidentului. Japonezul Kazuhiro Kusakabe, in varsta de 21 de ani, a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni care se aflau pe strada Takeshita, din cartierul…

- Trei persoane au fost ranite și alte 12 au fost ranite in urma atacului din Strasbourg, Franța, ce a avut loc chiar la Targul de Craciun. Autorul atacului a fost identificat, insa deocamdata n-a fost prins.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 3 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne Christophe Castaner, citat de Le Figaro.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 4 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit primarului orasului Strasbourg, Roland Ries, citat de Le Figaro.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului de Interne Christophe Castaner, citat de Reuters si BBC.

- Trei femei au fost injunghiate in gara orașului Mulhouse, aflat in estul Franței. Doua dintre acestea sunt in stare critica, fiind internate la un spital din regiune. Atacatorul se afla in custodia poliției. Atacatorul, un tanar a carui varsta este inca necunoscuta, a fost reținut imediat dupa producerea…