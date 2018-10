UPDATE – FOTO – Accident mortal în Făget Accident mortal pe drumul Sfantul Ioan din Faget. Un barbat in varsta de 41 de ani și-a pierdut viața, joi seara, din cauza vitezei excesive. Barbatul, in calitate de conducator auto, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba periculoasa s-a rasturnat cu autovehiculul. Accidentul s-a produs in jurul orei 19:45, iar la fața locului au intervenit echipajele de prim ajutor și polițiștii. Din pacate, medicii de pe ambulanța nu au mai putut face nimic pentru barbatul care se afla la volan. La acest moment nu se cunoaște daca in autovehicul mai era vreo persoana „La data de 18.10.2018,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

