Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE In jurul orei 20.00, individul a fost prins de un echipaj de jandarmi in zona Conacul Trandafirilor din Parcul Crang. El a fost incatușat și in acest moment este in custodia polițiștilor, fiind dus la sediul IPJ Buzau pentru a fi audiat. Poliția este in alerta dupa ce un tanar in varsta de…

- Caz șocant petrecut in urma cu scurt timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Un tanar de 23 de ani și-a injunghiat unchiul și matușa, iar in urma loviturilor barbatul și-a pierdut viața, in timp ce femeia se afla in stare critica la UPU. Criminalul ar fi chiar nepotul celor doi buzoieni,…

- Poliția din Buzau este in alerta dupa ce un tanar in varsta de 23 de ani și-a injunghiat cu bestialitate unchiul și matușa, pe fondul consumului de droguri. Criminalul este in libertate. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Andrei Muscalu, un tanar…

- Poliția este in alerta dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani, drogat se pare, și-a injunghiat unchiul și matușa. Individul, cunoscut ca și consumator de etnobotanice, a mers in vizita la rudele sale pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau, iar l-a un moment dat, in urma unui conflict spontan…

- Caz șocant petrecut in urma cu scurt timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Un tanar de 23 de ani și-a injunghiat unchiul și matușa, iar in urma loviturilor femeia și-a pierdut viața, in timp ce barbatul se afla in stare critica la UPU. Criminalul ar fi chiar nepotul celor doi buzoieni,…

- Poliția din Buzau este in alerta dupa ce un tanar in varsta de 23 de ani și-a injunghiat cu bestialitate unchiul și matușa, pe fondul consumului de droguri. Criminalul este in libertate. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Andrei M., un tanar de…

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- Soferul care a provocat accidentul de sâmbata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmând sa verifice autenticitatea acestuia.

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Politistii din Dambovita au retinut un barbat invarsta de 31 de ani din orasul Titu, acuzat ca in vara anului trecut a violat o tanara in varsta de 16 ani. Alaturi de presupusul agresor, in acelasi dosar au fost retinute mama si matusa fetei, acuzate de favorizarea faptuitorului, dupa ce au deteminat-o…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru, potrivit publika.md. Politia sustine ca acesta ar fost pasagerul masinii, care in urma impactului a fost aruncat in spate. Soferul SUV-ului a primit rani usoare si se afla in stare de soc.…

- O persoana a murit si mai multe au ajuns in stare grava la spital dupa ce un SUV a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz, din Moscova. Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru.

- Martorul cheie in cazul crimei comise de militarul Florin Oprea in Titu a facut dezvaluiri uluitoare. Alexandra Elena Marin a fost ucisa in mai puțin de doua minute, dupa ce a fost injunghiata de iubitul ei. Subofițerul afla azi daca va fi arestat preventiv pentru omor. Florin Oprea s-a dus pregatit…

- O tanara de 29 de ani care se afla in stop cardio-respirator a fost adusa la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad. Medicii au efectuat manevrele de resuscitare, insa victima a decedat. Potrivit unor surse medicale, pacienta a fost adusa cu o masina de catre doi barbati,…

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Mihaela Raluca Tudor, o jurnalista din Bucuresti, se teme pentru viata ei, dupa ce a fost terorizata de un individ periculos, care este cercetat in numeroase dosare. Ea a facut publica povestea ei trista si a tras un semnal de alarma, dupa ce procurorii l-au lasat in libertate pe agresor.

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Un accident mortal, soldat cu decesul unei fete de 11 ani, a avut loc, joi noaptea, pe DN 10, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc. Soferul implicat este un barbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere si care bause. In acest caz, a fost intocmit dosar penal, transmite News.ro . “Referitor…

- Zeci de taximetristi din municipiul Buzau au fost luati la control de oamenii legii. Printre cei vizati de politistii au fost soferii de taxi din fata Garii CFR Buzau. In mod surprinzator, taximetristii s-au aratat incantati de controale, deoarece vor sa fie eliminata pirateria. Politia a urmarit legalitatea…

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludești, județul Dambovița, a fost impușcat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca victima este fiul primarului, profesor universitar. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Femeia din Buzau a fost ucisa cu salbaticie de propriul sot, in urma unui conflict spontan. Dupa ce a comis fapta, barbatul a incercat sa se sinucida. Cei doi stateau in chirie intr-o casa in care locuiau si alte persoane. Proprietarul casei a fost anuntat de unul dintre chiriasi de fapta…

- O femeie a impins o tanara de 25 de ani, pe linia de metrou, marți seara, in stația de metrou Dristor 1, potrivit anchetatorilor. Tanara a murit in urma impactului cu trenul. Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii…

- Reacția Amaliei Enache dupa crima de la metrou. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, cu puțin timp inainte ca suspecta sa fie prinsa de polițiști. Motivele care au impins-o pe criminala de la metrou sa comita oribila fapta de marți seara sunt in continuare invaluite in mister. Dupa mai…

- Teroare la metroul bucurestean in aceasta seara. O femeie de aproximativ 45 de ani a impins doua femei in fata metroului. Una dintre acestea a scapat, dar a doua a incetat din viata. Politia a oferit primele detalii despre procedeul criminalei, dar a si anuntat ca victima care a scapat a mers la…

- Oana Dascalescu este unul dintre cei 5 ofițeri din cadrul Poliției Neamț, avansați inainte de termen, de Ziua Naționala. Pe 1 decembrie, a devenit subcomisar, iar saptamana viitoare are de susținut examenul pentru ocuparea funcției de șef al Biroului Control Intern. Este acea structura care se ocupa…

- Un bebelus de o luna a fost abandonat astazi in curtea Spitalului Județean din Buzau. Baiețelul a fost pur și simplu lasat de mama sa intr-un carucior și a plecat. Bebelușul a fost preluat de cadrele medicale care l-au internat și l-au ingrijit. Poliția a deschis deja o ancheta pentru a afla identitatea…

- Politistii din Prahova au efectuat, joi dimineața, 52 de perchezitii la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 7 decembrie 2017, polițiști Inspectoratului de Poliție Județean…

- Politistii din Prahova efectueaza, la aceasta ora, 52 de perchezitii la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 7 decembrie a.c., polițiști Inspectoratului de Poliție Județean…

- Zece ani va sta dupa gratii o femeie de 53 de ani, din județul Vaslui, care și-a ucis cu sadism partenerul de viața cu 15 lovituri de sapa. Cadavrul barbatului cu capul strivit a fost gasit dupa cateva zile intr-o plantație de vița-de-vie unde cei doi fusesera la munci agricole. O femeie de 53 de ani,…

- Un milion de vaccinuri antigripale distribuite in tara Foto: Arhiva. Un milion de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite, în perioada urmatoare, la nivel national, a anuntat Ministerul Sanatatii. Primele directii de sanatate publica unde au fost livrate vaccinurile…

- Politistii din judetul Calarasi au prins, vineri, doi adolescenti, suspectati ca sunt autorii crimei care a avut loc in urma cu o saptamana, cand doi soti au fost atacati cu cutitele de doi tineri pe care ii luasera cu autostopul, barbatul fiind omorat pe loc, scrie

- Politistii sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit mort pe un camp in apropierea localitatii Bucovat, comuna Dumbrava. Surse din randul anchetatorilor au declarat pentru Lugoj Info.ro ca primele indicii duc spre o crima. Deocamdata anchetatorii nu au vrut sa faca publice prea multe amanunte insa…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Alina Marescu, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca un pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, iar apoi au constatat ca inauntrul acestuia se afla…

- Soția barbatului caruia cei doi agresori i-au taiat gatul are o rana extrem de grava la omoplat, dar este conștienta. Femeia a fost audiata, insa nu poate da foarte multe detalii cu privire la atacul de vineri seara. Potrivit libertatea.ro, ea a reușit sa le zica anchetatorilor ca au fost atacați…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- De luni, 27 noiembrie, Brașovul Prinde Aripi. Reprezentanții Societații Ornitologice Romane vor monta cuiburi artificiale, hranitori și panouri informative cu pasarile din parcuri. Acțiunea are loc in Parcul Tractorul. Proiectul „Romania Prin Aripi”, dezvoltat de Societatea Ornitologica Romana (SOR), …

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara ca specialisti de la Bucuresti, de la Institutul de Criminalistica si Directia de Investigatii Criminale, ii ajuta pe politistii din Satu Mare in ancheta privind tripla crima din localitatea Apa. Carmen Dan a spus ca politistii "au…

- UPDATEDoi barbati sunt cautati de politisti, vineri seara, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la "autostop" din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat cu cutitul pe cei doi soti au reusit sa fuga, pentru gasirea acestora fiind mobilizate numeroase…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit mai multe articole textile, incalțaminte și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care patru persoane, doi cetațeni romani și doi cetațeni turci, au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din…

- O poveste tragica și emoționanta a ieșit la iveala în Marea Britanie, acolo unde un batrân de 87 de ani a fost acuzat ca și-a ucis soția. Lucrurile nu sunt însa așa cum par, iar pentru Brendan Constant finalul poveștii i-a provocat o durere de nedescris. Jean, soția…

- Trei șoferi inconștienți au ajuns pietoni dupa ce polițiștii buzoieni i-au surprins la volan deși consumasera alcool. Conducerea sub influența bauturilor alcoolice este una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor de circulație. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier si din cadrul sectiilor…