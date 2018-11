Stiri pe aceeasi tema

- Un batran in varsta de 68 de ani, din Rovinari, a murit, dupa ce s-a aruncat de la balconul unui apartament de la etajul IV. Locuinta sa a fost cuprinsa de un incendiu, iar, cel mai probabil, batranul a intrat in panica.

- Un barbat de 64 de ani, din localitatea Manzalesti, a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s a aruncat de la etajul 1 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor unitatii medicale, barbatul, care suferea de epilepsie, fusese internat in sectia…

- TRAGIC…Un barbat de 43 de ani, din Barlad, de etnie rroma, s-a aruncat in fata trenului in zona Podul de Fier, din spatele fostei Gropi de gunoi, de la Caramidarie. Mecanicul trenului IR 1663 din directia Bucuresti – Iasi, n-a putut evita impactul, barbatul asteptand sosirea trenului langa calea ferata.…

- Tragedia s a petrecut duminica dupa amiaza, intr un bloc din Iasi, informeaza Romania TV.Potrivit primelor informatii, tanarul era singur in casa in momentul in care s ar fi aruncat in gol.Conform unor surse din ancheta, nu a fost gasit un bilet de adio prin care tanarul sa isi justifice eventuala decizie…

- Imagini șocante, vineri seara, la Spitalul Județean. O pacienta internata de la Neurologie s-a aruncat de la etaj și s-a zdrobit de platforma situata deasupra intrarii la UPU. The post Sinucidere la Spitalul Județean. S-a aruncat pe geam de la etajul 9 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- O femeie in varsta de 87 de ani, care suferea de mai multe afectiuni grave, a murit, vineri seara, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al Spitalului Judetean Timisoara. Se pare ca femeia a mai avut tentative de sinucidere in trecut.