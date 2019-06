Budapesta, 11 iun /Agerpres/ - Echipele de salvare au inceput, marti dimineata, operatiunea de ridicare la suprafata a epavei navei care pe 29 mai s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, 26 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari pierzandu-si viata in acest accident, transmit agentiile de presa MTI, Reuters si Yonhap.



Recuperarea epavei, care va dura aproximativ patru ore, a inceput marti in jurul orei locale 06:30 (04:30 GMT), in dreptul podului Margareta din Budapesta. Luni seara tarziu a fost finalizata faza de legare a epavei cu cabluri, iar la locul naufragiului…