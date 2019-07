Stiri pe aceeasi tema

- Circa 1000 de oameni s-au adunat sambata seara in Piața Victoriei, exprimandu-și revolta pentru modul greu de imaginat intr-o țara a Uniunii Europene in care funcționeaza protecția elementara a vieții cetațeanului, a vieții copiilor noștri. Gestionarea criminala a cazului de la Caracal a scos din nou…

- Echipa Antena 3 a fost huiduita puternic, minute in sir, sambata seara, la protestul din Bucuresti, in fata Ministerului de Interne. Echipa tv a parasit manifestatia sub protectia jandarmilor.

- Echipa Antena 3 a fost huiduita puternic, minute in sir, sambata seara, la protestul din Bucuresti, in fata Ministerului de Interne. Echipa tv a parasit manifestatia sub protectia jandarmilor, transmite news.roOamenii au strigat ”Rusine, rusine sa va fie!”, ”Antena 3, niste derbedei!”, ”Slugile…

- Bucurestenii sunt chemati, sambata seara, sa se stranga in Piata Victoriei la mitingul intitulat „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne, ca semn…

- Ministrul Afacerilor de Interne, Carmen Dan, a anuntat ca demisioneaza din functia de ministru de Interne. S-a intamplat chiar inainte sedintei Comitetului Executiv al PSD, in cadrul careia oricum urma sa fie revocata din functie. Ea acuza noua conducere a PSD ca a cedat in fata lui Klaus Iohannis.…

- in punctele comune de trecere a frontierei romano-bulgare Directia Generala Anticoruptie si Directia de Securitate Interna din Bulgaria, organizeaza astazi, 12 iulie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Ruse - Giurgiu, o activitate de informare si constientizare anticoruptie adresata turistilor…

- Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc ii va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania intre anii 1950 – 1970. Cu aceasta ocazie Papa Francisc ii va intalni pe credincioșii greco-catolici și va celebra…

- Polițiștii din Bucuresti au sanctionat 12 conducatori auto care efectuau transport public de persoane contra cost in regim de inchiriere, pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/2003. Potrivit Brigazii Rutiere, unul dintre soferi a fost amendat pentru ca transporta clientul in Bucuresti, desi era…