UPDATE Două aeroporturi londoneze iau măsuri de nivel militar împotriva dronelor Aeroporturile londoneze Gatwick si Heathrow au anuntat masuri de tip militar in valoare de "cateva milioane de lire" impotriva dronelor, informeaza joi ziarul Times, preluat de Reuters.



In decembrie, activitatea aeroportului Gatwick a fost perturbata timp de trei zile de zborurile unor drone. Au fost anulate circa 1000 de zboruri si au fost afectati aproximativ 140.000 de pasageri, iar siguranta decolarilor si aterizarilor a putut fi restabilita numai dupa desfasurarea unor echipamente militare.



Ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, s-a intalnit joi dimineata…

