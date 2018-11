Stiri pe aceeasi tema

- DNA cere urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu, potrivit stiripesurse.ro. Procurorii anticoruptie au cerut camerei superioare a Parlamentului sa aprobe urmarirea penala a presedintelui Senatului, pentru fapte comise in calitate de premier. Solicitarea procurorilor anticorupție a fost trimisa…

