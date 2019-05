Stiri pe aceeasi tema

- Maine cerul va fi variabil, iar izolat vor cadea ploi slabe. La Briceni și Soroca sunt prognozate 14 grade Celsius, iar la Balți cu unul mai mult. La Orhei se așteapta 16 grade, in timp ce la Tiraspol si Leova vor fi 18. La Comrat și Cahul maxima va ajunge pana la 19 grade Celsius.

- Detinutul evadat luni, 8 aprilie, din Penitenciarul nr. 4 Cricova, a fost retinut. Potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor, barbatul a fost retinut in Chisinau, in perimetrul Pietei Dokuceaev, transmite IPN.

- Condamnatul de 34 ani, care a evadat ieri, 8 aprilie 2019, din Penitenciarul nr.4-Cricova a fost gasit. Barbatul a fost reținut astazi, la orele 11:00, în orașul Chișinau, în perimetrul Pieței Dokuceaev, îndreptându-se spre Gara Auto Sud. Evadatul a fost reținut…

- Barbatul de 34 ani, care a evadat, aseara, din penitenciarul din Cricova a fost reținut. Infractorul a fost gasit in apropierea Pieței Docuceaev, indreptandu-se spre Gara Auto Sud din Capitala.Deținutul nu a opus rezistența fizica.

- Dublu omor la Telenești, unde un barbat și o femeie, ce traiau in concubinaj, au fost gasiți, de catre vecinul acestora, fara suflare. Descoperirea a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:30.

- Detinutul evadat de la penitenciarul Jilava a fost prins duminica dimineata in Calarasi. Suspectul a fost capturat in parcul Dumbrava, la ora 3.30. El a fost identificat si retinut in parc, fara sa opuna rezistenta, apoi transportat la Penitenciarul Slobozia. Anchetatorii spun ca acesta se plimba si…

- Deținutul care a evadat zilele trecute din penitenciarul a fost vazut in zona cartierului Berceni din București. S-a dat imediat alerta, iar polițiștii au demarat o acțiune de amploare pentru prinderea individului.

- Oficialii de securitate rusi l-au retinut pe seful Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Crimeea anexata de rusi, a relatat televiziunea Current Times. Motivul arestarii din 3 martie nu este limpede. Parintele Kliment a fost retinut la o autogara din Simferopol.