- Zi care s-ar putea dovedi decisive pentru Liviu Dragnea. Astazi, Inalta Curte de Casație și Justiție ia in discuție o posibila modificarea esențiala in dosarul “Bombonica”, in care președintele PSD a fost condamnat pe fond.

- UPDATE – 19.02.2019, ora 10:45 Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, liderul PSD fiind citat pentru data de 18 martie. ‘Admite, in parte, cererile…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci…

- Sedinta de foc la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta decide daca suspenda activitea completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Un scandal similar a fost declansat de Liviu Dragnea, care a contestat componenta completurilor de cinci magistrati.

- UPDATE Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat miercuri, pentru 21 ianuarie, judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, miercuri, primul termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, dupa ce a fost repartizat la noul complet. Pe 13 decembrie, dosarul…