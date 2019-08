Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a lovit vineri insula indoneziana Sumatra, a anunțat Institutul american de geologie (USGS). UPDATE, 3 august - ora 11.55: Puternicul cutremur submarin produs in largul insulelor indoneziene Sumatra si Java a ucis cel putin o persoana, care a suferit un atac de cord, in provincia Banten de pe insula Java, potrivit Reuters, care precizeaza ca alte patru persoane au fost ranite. Agenția indoneziana de geofizica a emis imediat o avertizare de tsunami, in care se anunța ca valurile ar putea atinge trei metri inalțime in mai multe zone din insulele Java, Sumatra și Panaitan.…