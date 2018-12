UPDATE Cutremur cu magnitudinea 6,9 în largul Filipine, alerta de tsunami a fost retrasă Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), alerta de avertizare privind posibile tsunami fiind retrasa dupa circa doua ore, relateaza AFP si Reuters.



Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube in urma cutremurului.



Seismul s-a produs la sud-vest de orasul Davao, la 59 km adancime, potrivit USGS, care a estimat initial magnitudinea seismului la 7,2.



Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific a anuntat initial ca "valuri periculoase" de tsunami sunt "posibile"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, de magnitudine 6,9 a lovit sambata insula Mindanao din sudul Filipinelor, aparand temeri privind posibilitatea unor valuri tsunami in regiune, dar, dupa doua ore, alerta de tsunami a fost retrasa transmite Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), fiind lansata o alerta pentru a avertiza privind posibile tsunami,...

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), fiind lansata o alerta pentru a avertiza privind posibile tsunami, relateaza AFP si Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Adevarata MIZA a numirii…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters si titrat de Agerpres. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial la 7,5, s-a produs…

- Autoritatile din Noua Caledonie au ordonat miercuri evacuarea zonelor de coasta dupa alerta de tsunami care a urmat puternicului seism cu magnitudinea de 7,6, produs in largul coastei de est a arhipelagului, relateaza Reuters. Cutremurul s-a produs la numai 10 km adancime, avand epicentrul…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua, conform…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua. Potrivit Institutului…