Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs in vestul Iranului duminica, a anuntat Institutul de geofizica iranian, si 210 persoane au fost ranite, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP.



Epicentrul seismului a fost localizat la 17 km sud-vest de orasul Sar-e Pol-e Zahab, la 7 km adancime, a anuntat Institutul de geofizica. Aceasta regiune din vestul Iranului, frontaliera cu Irakul, a fost lovita de mai multe cutremure in ultimii ani.



Cel putin 210 persoane au fost ranite la Sar-e Pol-e Zahab si in orasul vecin Gilan-e Gharb, a anuntat guvernatorul Kermanshah, Houshang…