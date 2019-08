UPDATE Cutremur cu magnitudinea 5,8 în sud-vestul Turciei / 23 de persoane au fost rănite Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc joi în orașul Denizli potrivit Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Inițial magnitudinea cutremului a fost masurata la 6.5. Cel putin 23 de persoane au fost ranite în urma cutremurului , anunta autoritatile, citate de site-ul cotidianului Hurriyet, potrivit Mediafax.

UPDATE Conform datelor preliminare, 23 de persoane s-au prezentat la spitale în urma seismului, a anuntat Ministerul turc al Sanatatii.



Imediat dupa cutremur, primarul orașului anunța ca nu exista informații privind eventuali raniți.



&"Nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

