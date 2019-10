Update cu probleme la Home'Bank-ul ING: mai multi clienti s-au plans de functionarea aplicatiei Home'Bank. Ce spune banca

Stiri pe aceeasi tema

- O aplicație care permite oamenilor din Hong Kong sa urmareasca activitatea Poliției in timpul protestelor violente din aceasta țara a fost interzisa in magazinul Apple. Dezvoltatorul softului a fost anunțat de companie ca aceasta incalca termenii și condițiile. Dezvoltatorul aplicației HKmap Live a…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a informat, marti seara, prin intermediul aplicatiei sale pentru telefoane mobile inteligente, ca baza de date a acesteia a fost afectata de probleme tehnice in urma carora au fost pierdute informatiile publicate in ultimele trei luni.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat vineri, la o intalnire cu romanii plecați la munca in strainatate ca o important banca, lucreaza la un produs, ce va fi lansat probabil in luna septembrie, prin care se vor… Citește AICI ce se va intampla din SEPTEMBRIE – Mii de clienți…

- Baza de clienți activi a crescut la 1,35 milioane clienți pana in iunie 2019, in timp ce ING continua sa primeasca cel mai mare scor NPS (Net-Promoter Score – ce masoara nivelul de satisfacție al clienților) de pe piața. Numarul de clienți care iși incaseaza veniturile recurente intr-un cont al bancii…

- “Calatoreste in siguranța”, aplicatia MAE pentru telefonul mobil. Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia cetațenilor romani care calatoresc in strainatate aplicatia pentru telefoane mobile inteligente “Calatoreste in siguranta”. Aplicatia se inscrie in strategia MAE de diversificare a serviciilor…

- Vezi ce riscuri isi asuma utilizatorii aplicatiei rusești FaceApp. Aplicatia care „imbatraneste” internauții aduna date despre care oamenii nu au nicio banuiala In mai puțin de o saptamana, aplicația FaceApp a devenit virala și pe rețelele sociale din Romania. A fost catalogata cea mai buna aplicație…

- Reprezentanții aplicației FaceApp au adus clarificari asupra modului în care aplicația, devenita virala în ultimele zile, utilizeaza fotografiile pe care utilizatorii le încarca. Aplicația a devenit populara mai ales datorita faptului ca unele celebritați au ales sa o foloseasca la…

- Aplicatia care schimba fetele oamenilor in moduri amuzante, denumita FaceApp, a devenit virala pe retelele sociale in ultimele zile. Expertii in pastrarea confidentialitatii in mediul online nu au, insa, o parere foarte buna despre noul fenomen. Ei spun ca aplicatia, dezvoltata de o companie ruseasca,…