- PNL se reuneste, luni, in sedinta pentru a face analiza rezultatului de la alegerile europarlamentare. In ciuda clasarii pe primul loc, la scrutinul din 26 mai, liberalii a inregistrat un scor rusinos, in Capitala, unde Alianta 2020 USR-PLUS a primit cele mai multe voturi din partea bucurestenilor.…

- Liberalii au organizat sambata, incepand cu ora 11:00, in Piața Victoriei, primul miting electoral din Capitala. Potrivit organizatorilor, la miting au participat peste 60.000 de membri și simpatizanți PNL din toata țara. Si PNL Dambovita a participat cu o delegatie de 1000 de membri și simpatizanți…

- "Kyiv" in loc de "Kiev" la Aeroportul Internațional Henri Coanda Kiev. Foto: Arhiva. Aeroportul Internațional Henri Coanda din Bucuresti a modificat transliterarea orașelor ucrainene în latina, conform standardului national al Ucrainei. Pe panourile de plecari si sosiri de la aeroport,…