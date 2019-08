UPDATE! Crimă urmată de sinucidere, la Corni Albești UPDATE! Din primele cercetari, se pare ca este vorba despre o crima urmata de o sinucidere. Barbatul a injunghiat-o pe femeie de mai multe ori, iar apoi și-a bagat cuțitul in inima. Cei doi nu erau casatoriți legal, traiau de ceva timp in concubinaj și, potrivit vecinilor, duceau o viața dezorganizata: nu munceau, consumau deseori [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

