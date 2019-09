Stiri pe aceeasi tema

- Politistii craioveni cauta un batran de 87 de ani, care a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Barbatul a disparut sambata, dupa pranz. „Politistii Sectiei 4 Politie Craiova au fost sesizati de un barbat, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de ieri, ora 13:30, tatal sau, Scumpieriu Mihaiu, de…

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au pus in aplicare un mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Cipru pe numele unui barbat domiciliat in Poienile de sub Munte. Barbatul, in varsta de 41 de ani, este cercetat de autoritatile din Cipru in cadrul unui proces privind custodia…

- UPDATE – Salvamont Maramures: “Salvamontistii au reusit sa ia legatura telefonic cu ciobanul si din indicatiile oferite de acesta au stabilit zona in care se afla. De foarte scurt timp ciobanul a fost localizat de echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures, formatia Cavnic in zona stancilor sub Pietrele…

- Polițiștii Secției 4 Politie Craiova au reținut, vineri seara, pentru 24 de ore 5 tineri cu varste cuprinse intre 21 și 29 de ani, banuiti de savarșirea infracțiunilor de incaierare si tulburarea ordinii și liniștii publice

- Update! Turistul disparut in zona cabanei Voina a fost gasit de polițiști pe raza municipiului Campulung. Acesta nu a suferit vatamari și nu a fost victima vreunei infracțiuni. Turist disparut in zona cabanei Voina din Argeș. Daca aveți informații, anunțați Poliția. Polițiștii Secției de Poliție Rurala…

- UPDATE – Salvamont Maramures: “Turistul a fost gasit, are puls ridicat dar este intr-o conditie fizica destul de buna. Va fi coborat incet spre masina de interventie a Salvamontului aflata aproape de zona. Turistul in varsta de 83 ani care se afla impreuna cu fiica au fost evacuati din zona montana…