Coreea de Nord a lansat miercuri doua rachete balistice, la mai putin de o saptamana dupa testarea altor doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, conform informatiilor furnizate de Statul Major General al Coreei de Sud, informeaza Reuters si AFP.



Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta de est a RPD Coreene, aceeasi regiune in care au fost efectuate si testele de saptamana trecuta, conform sursei citate, care a informat ca monitorizeaza in continuare situatia in cazul efectuarii de noi lansari de catre armata nord-coreeana. Rachetele au parcurs…