Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea UPDATE| VIDEO: REȚINERI in cazul bataii de pe terasa unei benzinarii din comuna Jidvei. Agresorii vor fi prezentați in fața magistraților in cursul zilei de maine O bataie generalizata a fost surprinsa de camerele de supraveghere dintr-o benzinarie din localitatea Capalna de Jos din comuna…

- O bataie generalizata a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale unei benzinarii din localitatea Capalna de Jos din comuna Jidvei. Dintr-un motiv banal, mai multe persoane și-au imparțit pumni, palme, scaune și mese in interiorul unui local. Fratele victimei a declarat ca “bataia a avut loc sambata…

- Ziarul Unirea VIDEO: BATAIE pe terasa unei benzinarii din comuna Jidvei. Plangere la poliție pe numele agresorilor O bataie generalizata a fost surprinsa de camerele de supraveghere dintr-o benzinarie din localitatea Capalna de Jos din comuna Jidvei. Dintr-un motiv banal, mai multe persoane și-au imparțit…

- In fata magistratilor au fost adusi trei dintre protagonistii scandalului produs in parcarea Clubului Ego din Mamaia. Este vorba despre barbatul care a lovit victima, soferul masinii care a calcat victima si barbatul care a tras focuri de arma.

- Patru din cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al cincilea a fost plasat sub control judiciar, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Fata de patru dintre…

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a dispus la data de 28.06.2019 punerea in miscare a actiunii penale impotriva a 8 inculpati pentru savarsirea infractiunilor de: – abuz in serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen.... The…