- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar.

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- „Conform cifrelor CNP, economia Romaniei a crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, peste estimarile anterioare, respectiv 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018. Produsul Intern Brut pe anul 2017 : 853,2 miliarde de lei, fata de 842,5 miliarde de lei, iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde lei,…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Cresterea economica a Romaniei se va tempera in acest an la 4,6% si la 3,5% in 2019 din cauza incertitudinilor fiscale, inaspririi conditiilor monetare reale si a cresterii economice bazate prea mult pe consum in 2017, si in paralel se va depasi temporar limit superioara a intervalului de variatie…

- Economia celor 19 tari din zona euro a crescut anul trecut cu 2,5%, cea mai mare rata de crestere de la cea atinsa in 2007, de 3%, informeaza Eurostat. In ultimul trimestru al anului trecut economia zonei euro a crescut cu 0,6%. Banca Centrala Europeana deruleaza un important program de…

- "Banca Nationala a Romaniei nu poate preveni o continuare a cresterii dobanzilor pe termen scurt, din cauza accelerarii rapide a inflatiei. Inflatia totala va parasi intervalul tintit de 1,5-3,5% in T1 2018 si ar putea creste pana in preajma nivelului de 5% pe parcursul verii, in timp ce inflatia…

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, citat de…

- Agentia Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ, dar a avertizat ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care ...

- Cresterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, dupa o evolutie peste asteptari in 2017, fiind pentru prima data de la criza financiara cand PIB-ul mondial opereaza la potential deplin, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat marti de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Increderea in zona euro a continuat sa avanseze la sfarsitul anului 2017, depasind un nivel care nu a mai fost atins din anul 2000, noteaza bloomberg.com. Indicele de incredere, masurat de Comisia Europeana, a atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul anului 2000, in decembrie 2017. Nivelul…

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News.Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul pentru o SCHIMBARE...'…

- Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane dupa referendumul ilegal privind independenta regiunii, organizat la 1 octombrie. Cresterea economica inregistrata in Catalonia a incetinit de la 0,9% la 0,4% in trimestrul patru al anului 2017, a…

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane…

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…

- Banca centrala americana a majorat ratele de referinta ale dobanzii, dar si-a mentinut neschimbate perspectivele privitoare la dobanzi pe anii viitori, chiar in conditiile in care strategii au previzionat o accelerare pe termen scurt a cresterii economiei americane in urma reducerilor fiscale propuse…

- Autoritațile naționale precum KBA din Germania sau RAR din Romania nu vor mai avea exclusivitate in privința așa-numitelor „omologari de tip”. Reprezentanții Comisiei Europene vor verifica aceste omologari și le pot chiar revoca.

- Comisia Europeana (CE) a publicat miercuri o comunicare (un aviz fara valoare juridica destinat orientarii dezbaterilor - n. r.) cu privire la noi instrumente bugetare cu care ar putea fi dotata zona euro, inclusiv o propunere mai veche vizand crearea unei functii de ministru european al Economiei si…

- Prin reunirea responsabilitatilor existente si a cunostintelor de specialitate disponibile, acest nou post ar imbunatati coerenta, eficienta, transparenta si raspunderea democratica a procesului de elaborare a politicilor economice pentru UE si zona euro, cu respectarea deplina a competentelor nationale.…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali,…

- Avertisment BNR: Creșterea economica poate fi periculoasa Majorarea cheltuielilor intr-un moment de creștere economica peste potențial poate deveni o povara in momentul in care economia revine la normal sau, mai rau, intra in recesiune. Este avertismentul vice-guvernatorului BNR Liviu Voinea,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca Statele Unite ale Americii sunt și trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei, atat pe partea militara, cat și din punct de vedere economic. Întrebat daca reacția SUA privind legile justiției este justificata, Tudose…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- Cererea interna va reprezenta motorul creșterii economice iar cheltuielile cu consumul final al populației se vor majora cu 6,5%. Pe latura ofertei se estimeaza o imbunatațire a activitații economice in toate sectoarele, in special in ramurile industriale cu potențial ridicat de export și in sectorul…

- Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala 'Measuring Development in Turbulent Times', acesta precizand ca nu orice crestere conduce la…

- La doar cateva zile de cand Comisia Europeana a cerut Romaniei sa reduca cheltuielile cu aproape 7 miliarde lei, Moody’s cere reducerea costurilor guvernamentale, avertizand ca majorarea accelerata a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent.

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimii sase ani, potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, citat de Reuters, DPA si Bloomberg. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca majorarile de preț la oua inregistrate in ultima perioada nu sunt justificate și l-a acuzat pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, ca a prezent date și analize "superfluu, impotriva țarii". "Dat…

- Astfel, desi PSD a promis o crestere economica de 5,5-, aceasta a ajuns la 7-. Desi au estimat o valoare a Produsului Intern Brut (PIB) de 815 miliarde de lei, aceasta a atins suma de 842 miliarde de lei. De asemenea, datoria guvernamentala, estimata a fi scazuta la 39- din PIB, a ajuns de fapt la 37,4-,…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in condițiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, potrivit unui comunicat al CSM, transmis miercuri AGERPRES. * UPDATE Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.

- Expertii atrag atentia ca ritmul de crestere economica nu se va mentine Foto: wikipedia.org. Expertii în economie nu sunt convinsi ca ritmul de crestere economica se va mentine. Într-o interventie pentru RRA, analistul Aurelian Dochia a vorbit despre pericolul cresterii inflatiei…

- 'Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, insa cresterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte cresteri ale productivitatii muncii, care in multe domenii se…

- Comisia Europeana a majorat in previziunile de toamna publicate ieri prognoza de crestere a economiei Romaniei pentru 2017, de la 4,3%, in prognoza de primavara, la 5,7%, in vreme ce deficitul bugetar ar urma sa ramana la 3% din PIB. Majorarea prognozei de crestere economica pentru 2017…

- Comisia Europeana (CE) anunta ca deficitul bugetar ar putea urca la 3,9% din PIB in 2018 si prognozeaza scumpiri, dar a revizuit, in crestere, estimarile referitoare la cresterea economiei. Comisia avertizeaza, totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta…

- Economia romaneasca, in creștere in anul 2017. Comisia Europeana (CE) și-a revizuit, in sus, estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform…

- Potrivit Comisiei Europene, in 2017, deficitul general guvernamental este prognozat sa ramana la 3% din PIB. In 2018, deficitul guvernamental general este prognozat sa creasca la 3,9% din PIB, iar in 2019 va ajunge la 4,1%, daca nu se vor schimba politicile fiscale. „Potrivit legii salarizarii…

- Comisia Europeana (CE) a majorat prognozele de crestere a economiei Romaniei pentru 2017, de la 4,3% la 5,7% si pentru 2018, de la 3,7% la 4,4%, potrivit previziunilor economice din toamna anului 2017, comparate cu cele din primavara. Comisia Europeana anticipeaza o cresterea a Produsului…

- Comisia Europeana anticipeaza o cresterea a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,7% in 2017, de 4,4% in 2018 si de 4,1% in 2019, potrivit prognozei din toamna publicata joi de institutie. Comisia prognoza, in primavara, o crestere economica de 4,3% in 2017 si de 3,7% in 2018, pentru Romania.…

- Conform previziunilor economice de toamna publicate, joi, de Executivul comunitar, economia romaneasca ar urma sa inregistreze un avans de 5,7% in 2017, in crestere semnificativa fata de estimarile cuprinse in previziunile din primavara care indicau un avans al PIB de 4,3%. Si pentru 2018,…

- Comisia Europeana (CE) și-a revizuit, in sus, estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica, scrie agerpres.ro.

- Comisia Europeana se asteapta la mentinerea cresterii economice atat in zona euro, cat si in Uniunea Europeana la 2,1 % in 2018 si la 1,9 % in 2019, potrivit previziunilor de toamna comunicate joi.