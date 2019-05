Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atenționare meteorologica de COD GALBEN DE CEAȚA pentu o parte a județului Alba, in intervalul orar 08:00-09:30. In județul Alba localitațile vizate sunt: Blaj, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de Balta, Sancel, Bucerdea Granoasa, Farau, Craciunelu de…

- Duminica, 28 aprilie 2019, in jurul orei 23.50, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, un autoturism condus de o tanara de 20 de ani, din municipiul Aiud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanara nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule,…

- La data de 28 aprilie 2019, in jurul orei 23.50, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, un autoturism condus de o tanara de 20 de ani, din municipiul Aiud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanara nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule,…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) are de duminica, 31.03.2019, filiale locale și in cele doua localitați din Apuseni cu rezonanța istorica: Abrud și Avram Iancu. Echipa de extindere a filialei județene USR Alba a constituit doua filiale locale intr-o singura zi. Datorita numeroaselor cereri de…

- In data de 07.03.2019, in cadrul ședinței constitutive de la Zlatna, membrii filialei și-au ales structura de conducere formata dintr-un președinte și doi vicepreședinți. Cristi Cimpean, un tanar de 28 de ani, a fost ales președinte, iar pozițiile de vicepreședinți au fost caștigate de Groza Monica…

- Pompierii din județul Alba intervin duminica seara la 7 incendii izbucnite aproape simultan. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a comunicat ca in jurul orei 21,15, serviciile voluntare pentru situații de urgența interveneau in 4 localitați pentru incendii de vegetație uscata: Ohaba, Mihalț, Cetatea…

- Dupa cum se știe, inca din anul 2001 exista in Romania Legea Venitului minim garantat, destinate in mod inițial celor care nu iși pot asigura un trai decent din diverse motive. Este vorba despre Legea 416/2001 cu modificarile și completarile ulterioare, ultimele fiind cele care au intrat in vigoare…

- Vineri, 15 februarie 2019, intre orele 08.00-13.00, 15.00-19.00, politistii rutieri din Aiud au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere, pe DN 1, pe tronsonul cuprins intre localitatile Aiud – Miraslau – Decea – Unirea. Politistii au depistat 40 de conducatori auto ce au depasit regimul…