- Liviu Dragnea i-a invitat joi pe jurnaliști in biroul sau de la Camera Deputaților ca sa le arate ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu se afla acolo, și l-a luat peste picior pe acesta. Dragnea a insistat ca jurnaliștii sa il fotografieze in biroul gol ca dovada ca nu are discuții secrete cu…

- Social-democrații pun presiune pe Tudorel Toader și îl amenința cu remanierea daca nu semneaza ordonanțele dorite de Liviu Dragnea în ședința de Guvern programata la ora 16:00. De altfel, Tudorel Toader și Viorica Dancila au discutat marți, timp de trei ore, în biroul lui Dragnea de…

- PSD ia în calcul sa faca o remaniere înainte de europarlamentare, susțin surse social-democrate. Vizați ar fi miniștrii care candideaza la alegerile din 26 mai, Rovana Plumb și Natalia Intotero, însa miza cea mare este schimbarea din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader.…

- Dupa ce a blocat în Parlament moțiunea simpla și a amânat votul, PSD crește presiunea pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-l amenința cu demiterea. La nivel oficial, social-democrații invoca refuzul acestuia de a da o ordonanța de urgența pe Codurile Penale. Miza reala a acestui scandal…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis luni un avertisment fara echivoc ministrului Justiției, Tudorel Toader, sugerand ca moțiunea simpla impotriva acestuia, care va fi dezbatuta miercuri in Camera Deputaților, ar putea fi...