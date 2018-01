Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, marti, pentru 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- Legile Justitiei, cele care i-au scos pe romani in strada in weekend, intra marți in discutia Curtii Constitutionale. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii…

- Curtea Constitutionala dezbate astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului Special pentru Investigarea Judecatorilor si Procurorilor. Magistratii considera ca…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei, scrie HotNews.ro.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei…

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi…

- Curtea Constituționala a României a admis, joi, o excepție de neconstituționalitate la Codul de procedura penala ridicata de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție și DNA.

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNAPotrivit unui comunica, Curtea a luat in dezbatere exceptia…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei.

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Un control intern al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) evidențiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au sesizat joi Curtea Constitutionala cu privire la statutul magistratilor, spun ca au fost incalcate 14 articole din Constitutie, scrie HotNews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție susțin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor s-ar incalca nu mai puțin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constituționala.

- Adunarea generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, joi, sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. 11 10 0 10 0 0

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei privind statutul magistratilor, considerand ca exista aspecte de neconstitutionalitate, informeaza Mediafax.Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, ...

- Înalta Culte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala în legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Judecatorii de la Inalta Culte de Casatie si Justitie au fost convocati joi, incepand cu ora 13,00, pentru a discuta in cadrul Sectiilor unite despre sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei. Potrivit dispozitiilor articolului 25…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi susține ca modificarile aduse legilor Justiției vor ingradi modul in care procurorii iși fac anchetele. Declarația vine dupa ce Curtea Constituționala a decis ca magistrații nu pot exprima puncte de vedere despre cum sunt facte legile și ca ei trebuie doar sa le puna in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a mentinut masura preventiva constand in interzicerea initierii si, respectiv, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare, dispusa fata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta. Hotararea este definitiva. Noul termen al cauzei a…

- Procurorul general va analiza modificarile aduse legilor justitiei Augustin Lazar. Foto: Arhiva. Procurorul general Augustin Lazar a declarat ca Ministerul Public face o analiza a modificarilor aduse în Parlament legilor justitiei pentru a vedea care sunt instrumentele juridice prin…

- Magistrații ICCJ au respins ca nefondata cererea fostului primar al Devei, Mircia Muntean de sesizare a CCR cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.„Respinge, ca nefondat, recursul formulat de revizuientul Muntean Mircia impotriva dispozitiei de respingere, ca inadmisibila, a cererii…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Inițial,…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amanat miercuri pentru 7 decembrie pronunțarea sentinței in prima instanța in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. În același dosar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori si inculpati in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA.Dezbaterile in cele doua dosare sunt reluate de la zero,…

- Decizia CCR a fost programata initial pentru 16 noiembrie insa Curtea si-a mai acordat o saptamana pentru a analiza sesizarea. La sedinta de saptamana trecuta a fost prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a sustinut ca aprecierea legalitatii unei hotarari de guvern este de competenta…

- Fostul primar al Ploieștiului Iulian Badescu a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarșirea unor fapte de corupție, legate printre altele și de modul in care a fost finanțata echipa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pronuntarea, anuntata pentru astazi, in dosarul de trafic de influenta in care sunt judecati fostii demnitari Gabriel Berca si Mihai Banu, precum si fiul celui din urma, Lucian Banu. O decizie in aceasta cauza va fi luata pe 5 decembrie, dupa cum a anuntat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva, dupa deschiderea de catre DNA a dosarului Belina in care sunt anchetate Rovana Plumb și Sevil Shhaideh.…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea s-a prezentat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea. Procesul, in care Gabriel Oprea este judecat pentru…

- Dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare, a primit un nou termen de judecata. Judecatorii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru, din Inalta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis sa dezbata in data de 16 noiembrie sesizarea lui Calin Popescu-Tariceanu privind cercetarile DNA legate de modul cum au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Pe 23 octombrie, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a depus…

- In 23 octombrie, presedintele Senatului a cerut CCR sa constate si sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvern, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, pe de alta parte. Conform…

- Unul dintre motivele sesizarii la CCR fusese refuzul procurorului-sef al DNA, Codruta Kovesi, de a da curs invitatiilor la audiere in comisie, iar Curtea s-a pronuntat pe 3 octombrie afirmand ca sefa parchetului anticoruptie este obligata sa vina la audiere sau macar sa ofere un raspuns scris la…

- Șefa DNA, obligata sa se prezinte la comisia de ancheta. Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului Curtea Constitutionala sustine, in motivarea deciziei din 3 octombrie legate de refuzul Codrutei Kovesi de a merge la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009, ca acest refuz a incalcat autoritatea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va fi sesizata cu o exceptie de neconstitutionalitate formulata de Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului. Decizia privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa ia in discutie marti exceptia de neconstitutionalitate invocata de DNA in dosarul fostului vicepremier Gabriel Oprea in legatura cu declasificarea documentelor privind cheltuirea unor sume din fondurile operative ale DIPI.Pe 4 octombrie 2016, judecatorii…