- Tribunalul Dolj a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, el fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Potrivit avocatului inculpatului,…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a fost demis de ministrul de Interne, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul a explicat ca este nevoie de masuri drastice in acest caz. De mai bine de 12 ore, spatiul public romanesc este marcat de tragedia si ororile…

- Principalul suspectul in cazul fetelor disparute la Caracal a fost audiat, vineri, dupa ce polițiștii au descins la locuința sa din comuna Dobrosloveni, județul Olt, potrivit stirileprotv.ro.Potrivit unor surse, Dinca Gheorghe, in varsta de 66 de ani, nu recunoaște niciuna dintre acuzațiile…