Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc joi dimineata, in sedinta comuna, pentru citirea motiunii de cenzura, care va fi dezbatuta si votata saptamana viitoare, pe 10 octombrie. Motiunea de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost depusa marti…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Opozitia a castigat o batalie foarte importanta in plenul reunit al Parlamentului, respingand ordinea de votata de PSD in Birourile Permanente. Prin urmare, motiunea de cenzura nu va mai fi votata sambata, ci joia viitoare. Opozitia anunta ca are deja cu 14 voturi mai mult decat are nevoie pentru a…

- Motiunea de cenzura se va dezbate si se va vota in Parlament joia viitoare, au decis Birourile permanente reunite ale Parlamentului. Anuntul a fost facut de liderul PRO Romania, Victor Ponta. El a precizat...

- "Jumatate din membrii grupului vor vota motiunea de cenzura", a precizat el pentru AGERPRES. El a mentionat ca deputatii grupului care sustin motiunea vor fi prezenti cu siguranta sambata la Parlament, pentru vot. In urma cu o luna, pe 2 septembrie, dupa intalnirea cu premierul Viorica…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa aiba loc tot marti, de la ora 19,00, pentru citirea textului motiunii de cenzura.Motiunea, intitulata Ca sa reconstruim Romania, Guvernul…

- "Nu s-au putut intruni Birourile permanente pentru a lua hotararile privind calendarul si programul motiunii. Maine vom convoca din nou. Eu am crezut ca este o graba de a scapa aceasta tara de pesedisti si de acest guvern si am constatat ca cele cinci partide au lipsit de la sedinta", a afirmat Marcel…

- "Doamnelor si domnilor senatori si deputati, faceti un bine Romaniei si romanilor si votati demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut tara in ultimii 30 de ani. Demiteti Guvernul PSD prin votul dumneavoastra si salvati, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia Romaniei, din sistemul…