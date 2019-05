UPDATE Bistriţa-Năsăud: Doi tineri încarceraţi în urma accidentului produs pe DN 17; traficul, blocat timp de o oră Bistrita, 10 mai /Agerpres/ - Doi tineri aflati intr-un microbuz au ramas incarcerati in urma accidentului produs, vineri dimineata, pe raza orasului Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, pe DN 17, dupa ce autovehiculul a colizionat o autobasculanta, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).



La volanul microbuzului incarcat cu tamplarie PVC se afla un tanar de 22 ani, care a ramas prins intre bordul masinii si scaun, iar in dreapta lui se afla o tanara de 18 ani, care, de asemenea, a avut nevoie de interventia echipajului de descarcerare.

…

Sursa articol: agerpres.ro

