Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 83 de ani a fost gasit decedat marti, intr-o toaleta ecologica aflata langa Stadionul Municipal din Braila, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila. Descoperirea a fost facuta de o patrula a Politiei Locale. In urma investigatiilor s-a stabilit…

- Descoperirea a fost facuta de o patrula a Politiei Locale. In urma investigatiilor s-a stabilit identitatea barbatului, fiind vorba de o persoana care a fost internata de mai multe ori in camine de batrani, de unde prefera sa plece si sa doarma pe strazi. Trupul neinsufletit a fost transportat…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit in aceasta dimineața in toaleta bisericii din Cimitirul Eroilor din municipiul Buzau. Din primele date, ar fi vorba despre o persoana fara adapost, nefiind cunoscuta identitatea acesteia. La fața locului s-a deplasat o echipa de criminaliști iar cadavrul va fi transportat…

- Moarte suspecta intr-un tren care a oprit in Gara de Vest Ploiești! Un barbat a fost gasit decedat intr-un vagon. Trupul neinsuflețit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei. Familia barbatului a fost anunțata de deces. Se pare ca barbatul care a decedat a inceput…

- UPDATE. Se pare ca barbatul care a decedat a inceput sa se simta rau in zona localitații Buftea, dar garnitura nu a putut opri pentru ca barbatul sa beneficieze de ajutor medical pana la Ploiești. Alaturi de trupul acestuia, in vagon, se afla un dosar medical destul de stufos și se pare ca barbatul…

- Salvamontistii din Busteni, care au fost solicitati sa scoata dintr-o prapastie cadavrul unui om, vazut de la distanta la intrarea pe Valea Seaca a Crucii, un traseu nemarcat si extrem de dificil din Masivul Bucegi, au gasit la locul indicat scheletul unui om. Tot acolo au fost gasite actele unui…

- Bebelușul gasit mort in fantana, in Braila, nu a fost ucis de mama lui. Ipoteza anchetatorilor nu s-a confirmat, dupa ce medicii legiști au stabilit ca a murit in urma unei pneumonii. Chiar daca asupra mamei nu mai planeaza suspiciuni de omor, ea este anchetata in continuare, pentru ca procurorii vor…