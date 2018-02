Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idleb (nord-vestul Siriei) si au capturat pilotul, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca avionul de vanatoare a fost doborat in apropierea orasului Sarqeb, localitatea controlata de rebeli pe care trupele siriene incearca sa o ocupe cu sprijin aerian din partea Rusiei. Informatiile privind doborarea aeronavei nu…

- Rebeli sirieni au anuntat ca au doborat, sambata, un avion de vanatoare rusesc in nordul-vestul Siriei, precizand ca au capturat si pilotul, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, mentionand ca Moscova nu a comentat inca informatiile.

- Un avion rusesc ar fi fost doborât în Siria, într-o zona controlata de rebeli, relateaza BBC News. Militarii ruși se afla în țara devastata de razboi pentru a susține regimul lui Bashar al-Assad.

- Bombardamentele aeriene ale fortelor guvernamentale asupra celei mai mari enclave controlate de rebeli in nord-vestul Siriei s-au soldat joi cu cel putin 28 de morti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Organizatia neguvernamentala cu sediul la Londra, citata de Reuters,…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Premierul libanez Saad al-Hariri a afirmat joi ca tara sa nu ii va forta pe refugiatii sirieni sa revina in tara lor, dar a cerut mai mult sprijin international in ceea ce priveste criza refugiatilor, relateaza DPA. Peste un milion de sirieni au fugit in tara vecina Liban dupa izbucnirea…

- Atacul cu rachete este o riposta la operatiunile lansate in urma cu cateva zile de armata turca, in provincia siriana Afrin, impotriva grupului insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG). Trei rachete au fost lansate miercuri seara spre orasul turc Kilis, iar una a lovit anexele…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. CINE ESTE MIHAI…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- La 30 decembrie, o nava mare de desant a Rusiei s-a ciocnit in Marea Egee cu cargobotul Orka-2 sub pavilon Sierra Leone. Nu exista victime, transmite Interfax, care citeaza Ministerul rus al Apararii. Oficialii militari susțin ca incidentul a avut loc din cauza navei civile. Cargobotul a iesit dintr-un…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. "Va sunt recunoscator pentru tot ceea ce faceti. Cuvintele sunt mult prea sarace…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion militar sirian a fost doborat de insurgenti, marti, in provincia Hama, situata in nord-vestul Siriei, iar pilotul a murit, anunta Televiziunea publica siriana, citata de agentia Reuters.

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News. Ministerul rus al Apararii…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…

- Ministerul bulgar al Apararii a invitat compania ruseasca RSK MiG Corporation sa semneze un acord pe patru ani in valoare de 81,3 milioane leva (49 milioane de dolari) pentru modernizarea celor 15 avioane de vanatoare MiG-29 din perioada sovietica aflate in dotarea fortelor aeriene bulgare, informeaza…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat si teritoriul sirian este 'eliberat in totalitate' de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anuntat ministerul…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviatia sa a efectuat zeci de misiuni de sustinere a militiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadisti, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitatii la o zi dupa o declaratie…

- Incident abia evitat deasupra Marii Negre, intre un avion rusesc si unul american. Pentagonul a dezvaluit ca sambata un avion de vanatoare Su-30, al Moscovei, a interceptat un P-8A al SUA, care zbura in spatiul international.

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților a dat, marți, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care vor fi achiziționate rachetele sol-aer Patriot, a anunțat ministrul Apararii, Mihai Fifor. Raportul comisiei va intra în plen…

- Doi dintre ministrii Cabinetului Tudose au fost in prima parte a acestei zile la Parlament, unde s-a dezbatut, in Comisia pentru Aparare din Senat, proiectul ce prevede achizitia de rachete Patriot pentru inzestrarea Armatei autohtone. Este vorba despre social-democratul Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

- Ministerul argentinian al Apararii a anuntat, duminica, faptul ca au fost detectate semnale prin satelit transmise de la bordul submarinului militar disparut in Oceanul Atlantic, relateaza site-ul BBC News. Oficialii de la Buenos Aires au precizat ca incearca sa stabileasca locatia de unde au fost transmise…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vânzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul. Recent, România a primit și ea acest accept. Polonia și-a intensificat eforturile de consolidare…

- Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului din provincia unde jihadistii vor sa castige teren in fata ofensivei care incearca sa ii scoata din Siria. „Zeci…

- Germania va cheltui o suma initiala de 10 milioane de euro pentru a ajuta la neutralizarea minelor din orasul Raqqa, din nordul Siriei, scrie in editia sa de vineri ziarul Handelsblatt, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul de Externe german urmeaza sa anunte vineri suma alocata…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…